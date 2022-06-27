Цим людям не варто планувати на наступний місяць серйозні поїздки або відповідальні угоди.

У долі є улюбленці і невдахи. Астрологи стверджують, що є мінімум чотири знаки Зодіаку, яким другий місяць літа не допомагатиме у звершенні їхніх справ. Навпаки - на цих людей чекають невдачі в різних починаннях. Хто вони і про що їх попереджають зірки - читайте в матеріалі УНІАН.

Козеріг

Працьовитий і наполегливий Козеріг після тривалих спроб налагодити своє життя зважиться на кардинальні зміни. Однак ці зміни можуть принести ще більше неприємностей. Зірки радять бути обережними при прийнятті рішень, і прислухатися до своєї інтуїції. Особливо в тих випадках, коли ви сумніваєтеся в правильності прийнятого рішення.

Риби

У уродженців цього знака Зодіаку є всі шанси зіткнутися з фінансовими неприємностями. Далека дорога, переїзд, несподівані витрати, можуть навіть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Це все неймовірно дестабілізує Риб і їхнє самопочуття.

Діва

У липні у Дів все буде добре в плані роботи, але ось в особистому житті одні нещастя. Дівам-одиначкам не варто розцінювати майбутній літній місяць як можливість знайти свого партнера, а тим, хто вже перебуває у стосунках, варто серйозно про них переживати.

Лев

У Левів з'явилися недоброзичливці, які радіють їхнім невдачам. У липні можуть бути сварки з близькими, імпульсивні рішення і необдумані вчинки. Астрологи стверджують - нічим хорошим це не закінчиться, тому важливо зберігати тверезий розум в будь-якій ситуації.

Нагадаємо, астролог Віттрок назвала тимчасові рамки підвищеної небезпеки в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: