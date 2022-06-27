Експертка вважає, що найбільш небезпечним часом в найближчому майбутньому може бути кінець липня і початок серпня.

Астролог Валентина Віттрок назвала період, який в найближчому майбутньому може принести небезпеку, руйнування і кризу. Своїми спостереженнями і припущеннями експертка поділилася на сторінці в Facebook.

"В кінці липня - на початку серпня транзитний Марс з'єднується з транзитним Ураном в Тельці. Це страшне з'єднання. Це аспект кризи, викиду енергій на конфлікт, підвищена аварійність. Але якщо подивитися на натальную карту України на початку серпня, то прогресії якогось жаху не показують: Юпітер стоїть на сонці України в будинку партнерів (підтримка, популярність країни) в будинку війни (8-й будинок). Звичайно, є Марс - військові дії. Але також знаходяться прогресивне Сонце, білий Місяць (ангел охоронець) і Меркурій, який знаходиться на натальному Марсі, що може означати вибудовування стратегії дій", - написала астролог.

Вона передбачила, що в зазначений період на Україну можуть чекати скандали, несподівані новини та вимоги.

"З'єднання в опозиції до Плутона країни в будинку війни. Плутон може означати радіацію, атомні електростанції (коли Марс з'єднався з Плутоном взимку, була пожежа в лабораторії на Чорнобильській АЕС)", - написала Віттрок.

Нагадаємо, таролог розповіла, що чекає на знаки Зодіаку в липні 2022.

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