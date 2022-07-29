Їм варто поберегти себе і утриматися від поїздок.

Астрологи назвали два знаки Зодіаку, які в серпні 2022 року потраплять в складну життєву ситуацію. Хто вони й що їх чекає - читайте в матеріалі УНІАН.

Риби

Астрологи стверджують, що труднощі у Риб з'являться вже в перших числах серпня. Вони будуть пов'язані з документами. Це може бути оформлення якихось паперів, дозволів, або судові розгляди. Словом, доведеться побігати по кабінетах.

Разом з тим Риби будуть страждати від нестачі фінансів. Можливо, будуть непередбачені витрати, які завдадуть сильного удару по сімейному бюджету.

Рак

На Раків чекають неприємності в сім'ї. Це будуть скандали з близькими, які будуть доходити буквально до нервових зривів. Уникнути їх буде складно, оскільки конфлікт триває вже довгий час. Він накопичувався як сніжний ком і зараз навалився на плечі вас і ваших родичів. Астрологи радять виговоритися і розставити всі крапки над "і".

Нагадаємо, астрологи назвали головні слабкості всіх знаків Зодіаку: Овни - злі, Леви - мстиві.

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