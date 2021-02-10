За їхніми історіями кохання можна писати романи.

Астрологи розповіли про пари знаків Зодіаку з ідеальною сумісністю. За їхніми історіями кохання можна писати романи.

Про це пише "Клубер".

Телець і Діва

І Телець і Діва - максимально неконфліктні знаки. Їх відносини завжди засновані на любові, логіці і організованості.

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Через норовливого характеру обох союз цих знаків непростий, але, як не дивно, удвох вони прекрасно "звучать". І Стрілець, і Овен біжать від рутини, і удвох їм в цьому шляху веселіше.

Рак і Риби

Ця пара ідеально доповнює один одного. Вони здаються єдиним цілим, чуйні і уважні один до одного, разом – в горі і в радості.

Терези і Рак

Взаємна турбота цієї пари не має меж. Відносини цих знаків Зодіаку найбільш близькі до того, що можна назвати «родинними душами».

Скорпіон і Терези

Союз Скорпіона і Терезів характеризується глибоким емоційним зв'язком. Їхня взаємна пристрасть і відданість один одному роблять цю пару неруйнівною.

Крім того, в інтимному плані вони також підходять один одному просто ідеально.

Близнюки і Водолій

Навіть якщо у них часом протилежні думки з того чи іншого питання, вони завжди приходять до консенсусу.

У цій парі партнери прекрасно доповнюють один одного і кожен з них відшкодовує риси, яких не дістає іншому.

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Автор: УНІАН