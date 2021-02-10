Астрологи розповіли про пари знаків Зодіаку з ідеальною сумісністю. За їхніми історіями кохання можна писати романи.
Про це пише "Клубер".
Телець і Діва
І Телець і Діва - максимально неконфліктні знаки. Їх відносини завжди засновані на любові, логіці і організованості.
Читайте такожНазвано знаки Зодіаку, жінки яких найстильнішіСтрілець і Овен
Через норовливого характеру обох союз цих знаків непростий, але, як не дивно, удвох вони прекрасно "звучать". І Стрілець, і Овен біжать від рутини, і удвох їм в цьому шляху веселіше.
Рак і Риби
Ця пара ідеально доповнює один одного. Вони здаються єдиним цілим, чуйні і уважні один до одного, разом – в горі і в радості.
Терези і Рак
Взаємна турбота цієї пари не має меж. Відносини цих знаків Зодіаку найбільш близькі до того, що можна назвати «родинними душами».
Скорпіон і Терези
Союз Скорпіона і Терезів характеризується глибоким емоційним зв'язком. Їхня взаємна пристрасть і відданість один одному роблять цю пару неруйнівною.
Крім того, в інтимному плані вони також підходять один одному просто ідеально.
Близнюки і Водолій
Навіть якщо у них часом протилежні думки з того чи іншого питання, вони завжди приходять до консенсусу.
У цій парі партнери прекрасно доповнюють один одного і кожен з них відшкодовує риси, яких не дістає іншому.
Вас також можуть зацікавити інші новини астрології:
- Молодик 11 лютого: чим воно особливо і як вплине на знаки зодіаку
- Місячний гороскоп харчування 10 лютого - що можна і не можна їсти сьогодні, як харчуватися
- Молодик 11 лютого: астролог розповіла, який вплив він матиме на людей
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram