Фіналіст шоу "Битва екстрасенсів" Денис Маклашевський дав інтерв'ю Славі Дьоміну. Експерт відповів на питання, скільки ще триватимуть прильоти по українських містах.
"Я думаю, що до осені вони ще можливі. В кінці серпня можуть бути останні прильоти. Для мене є два варіанти розвитку подій. Той варіант, до якого я більше схиляюся - це розвал Російської Федерації, дерибан її на частини. Україна тим самим забирає свою частину, яка їй належить споконвічно. Це Ростовська губернія, курські напрямки і бєлгородська частина. Це все свого часу належало Україні", - сказав Маклашевський.
Він стверджує, що у Росії ще є озброєння, яким вони вбивають українців. У тому числі і те, що вони вкрали в України.
"Там (в Росії, - ред) дуже великі запаси тих ракет, які вони вилучили в Україні. У 2014-му році, коли були розкрадені і підірвані вже порожніми склади зі зброєю, все було продано туди рашистам проросійськими господарями заводів. Я бачу це як сумку з насінням, їх постійно дістають і скидають, дістають і скидають", - резюмував рунолог.
Нагадаємо, фіналіст "Битви екстрасенсів" розповів, чому війна не закінчилася 30 квітня.
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