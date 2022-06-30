Денис Маклашевський переконаний, що кінець літа цього року стане переломним.

Фіналіст шоу "Битва екстрасенсів" Денис Маклашевський дав інтерв'ю Славі Дьоміну. Експерт відповів на питання, скільки ще триватимуть прильоти по українських містах.

"Я думаю, що до осені вони ще можливі. В кінці серпня можуть бути останні прильоти. Для мене є два варіанти розвитку подій. Той варіант, до якого я більше схиляюся - це розвал Російської Федерації, дерибан її на частини. Україна тим самим забирає свою частину, яка їй належить споконвічно. Це Ростовська губернія, курські напрямки і бєлгородська частина. Це все свого часу належало Україні", - сказав Маклашевський.

Він стверджує, що у Росії ще є озброєння, яким вони вбивають українців. У тому числі і те, що вони вкрали в України.

"Там (в Росії, - ред) дуже великі запаси тих ракет, які вони вилучили в Україні. У 2014-му році, коли були розкрадені і підірвані вже порожніми склади зі зброєю, все було продано туди рашистам проросійськими господарями заводів. Я бачу це як сумку з насінням, їх постійно дістають і скидають, дістають і скидають", - резюмував рунолог.

Нагадаємо, фіналіст "Битви екстрасенсів" розповів, чому війна не закінчилася 30 квітня.

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