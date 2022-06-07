Екстрасенс Максим Гордєєв стверджує, що паливо на українських заправках перестане бути в дефіциті вже до кінця цього року.

Відомий український екстрасенс і таролог Максим Гордєєв передбачив, коли в Україні закінчиться паливна криза. За його словами, це відбудеться приблизно через 7 місяців після його початку - в листопаді 2022 року. Своїм прогнозом він поділився в інтерв'ю зі Славою Дьоміним.

Таролог стверджує, що ця криза створена спеціально.

"Це все не просто так. Це штучна криза. Я не знаю кому це вигідно, але в реальності палива вистачить всім. Спеціально піднімають ціну і наганяють ажіотаж на цей продукт, щоб люди платили по максимуму. Це відбуватиметься мінімум 7 місяців", - розповів екстрасенс.

Зазначимо, українці зіткнулися з паливною кризою в кінці квітня - тоді на заправки перестали завозити бензин і дизельне паливо, а ціни на наявне пальне злетіли в на 40-43%.

Нагадаємо, таролог пояснила, куди і чому пропав Олег Винник.

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