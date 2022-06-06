Після 24 лютого багато зірок підтримали країну - пішли воювати, почали волонтерити або тримають оборону на інформаційному фронті.

Багато українських (і не тільки) артистів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну почали допомагати своїй Батьківщині хто чим може. Одні зірки взяли в руки зброю, інші - почали волонтерити, треті - розповідають світу правду і тримають оборону на інформаційному фронті.

Олег Винник не проявив себе ні в одному з напрямків. Він просто зник. Лише один раз артист записав відеозвернення до російських матерів і солдатів, намагаючись донести, що всі загарбники загинуть. Публіці цікаво, куди ж пропав головний Серцеїд країни.

Ситуацію взялася прокоментувати відомий таролог Наталія Молодецька. Вона розповіла, що, можливо, у улюбленця мільйонів серйозна хвороба.

"Думаю, що це хвороба у нього, справжня хвороба. Якби це було ілюзія, удавання, воно б і падало (в розкладі таро - ред) . Диявол, удавання, хитрість – є такі карти. А там реально у нього на кожному кроці боротьба, карти хвороби. Там реальна хвороба, проблема, яку він вирішує, бореться за себе. Не потрібно зараз його "обгаджувати", що він там ховається від війни. Там є проблема", - прокоментувала Молодецька.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали важливі дати у війні в Україні, а також пояснили коли і чим все закінчиться.

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