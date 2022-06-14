Уміння зберігати таємниці безпосередньо залежить від того, під яким знаком Зодіаку народжена людина. Астрологи назвали мінімум три знаки, які характеризуються невмінням тримати язик за зубами. У спілкуванні з такими людьми слід дотримуватися обережності.
Стрілець
Представники даного знака часом можуть сказати зайвого і тільки потім зрозуміти те, що вони зробили. Ці люди можуть видати чужий секрет самі того не усвідомлюючи. Саме тому їхні друзі часто не довіряють їм чогось таємного. А коли їм все ж розповідають щось особисте і просять про це замовчувати, мовчання дається їм вкрай складно.
Терези
Цим людям властиві різні плітки і інтриги, тому як тільки в їх володіння потрапляє якась таємна інформація, вона тут же буде перекручена і передана всім, кому тільки можна.
Але це не означає, що абсолютно всі Терези такі.
Риби
Представники цього водного знака люблять обговорювати інших. Якщо вони бачать власну вигоду в тому, щоб промовчати про якусь інформацію, то вони будуть "мовчати як риби". Однак в інших випадках вони схильні до того, щоб люб'язно розповідати своєму оточенню про чужі секрети.
Нагадаємо, названо п'ять знаків Зодіаку, які схильні до повноти.
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