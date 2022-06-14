Якщо ви розповісте їм щось важливе, вони тут же видадуть вашу таємницю.

Уміння зберігати таємниці безпосередньо залежить від того, під яким знаком Зодіаку народжена людина. Астрологи назвали мінімум три знаки, які характеризуються невмінням тримати язик за зубами. У спілкуванні з такими людьми слід дотримуватися обережності.

Стрілець

Представники даного знака часом можуть сказати зайвого і тільки потім зрозуміти те, що вони зробили. Ці люди можуть видати чужий секрет самі того не усвідомлюючи. Саме тому їхні друзі часто не довіряють їм чогось таємного. А коли їм все ж розповідають щось особисте і просять про це замовчувати, мовчання дається їм вкрай складно.

Терези

Цим людям властиві різні плітки і інтриги, тому як тільки в їх володіння потрапляє якась таємна інформація, вона тут же буде перекручена і передана всім, кому тільки можна.

Але це не означає, що абсолютно всі Терези такі.

Риби

Представники цього водного знака люблять обговорювати інших. Якщо вони бачать власну вигоду в тому, щоб промовчати про якусь інформацію, то вони будуть "мовчати як риби". Однак в інших випадках вони схильні до того, щоб люб'язно розповідати своєму оточенню про чужі секрети.

Нагадаємо, названо п'ять знаків Зодіаку, які схильні до повноти.

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