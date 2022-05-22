У невісток і свекрух завжди напружені взаємини, але ці чотири знаки є найбільш конфліктними.

Коли жінка переходить в статус свекрухи, її поведінка часто змінюється. Це пов'язано з тим, що вона переживає за свого сина і часто не може прийняти те, що любов дитини доведеться з кимось ділити. Астрологи виділили топ-4 знаки Зодіаку, представниці якого схильні до конфліктів, будучи в ролі свекрухи.

Лев

Левиці - досить ревниві. Коли вони бачать, що їхній син починає приділяти комусь більше уваги, рахується з чиєюсь ще думкою, вони починають вести себе агресивно. Представниці даного знака здатні на маніпуляції, виверти і хитрощі, аби все було так, як хочуть вони.

Стрілець

Представниці цього знака в ролі свекрухи досить нестерпні. Вони можуть дозволити собі колючі і гучні висловлювання на адресу невістки, а також здатні на підлості, щоб посварити подружню пару.

Звичайно, не всі Стрільці такі, проте вони на таке здатні, і варто про це пам'ятати.

Риби

Риби схильні до того, щоб ображатися на зменшення уваги до них. Вони звикли, що з їх думкою рахуються, запитують поради, кличуть на різні важливі сімейні події. Якщо цього не відбувається, свекрухи можуть провокувати конфлікти, перетягувати на себе ковдру, намагатися виділитися.

Водолій

Ще один водний знак Зодіаку. Отже, Водолії схильні до того ж, що і Риби - пліткувати, перетягувати на себе ковдру, намагатися здаватися першим і головним у вже "чужій" сім'ї. Свекрухам-Водоліям вкрай складно визнати, що у її сина і його дружини тепер своя сім'я, і свекруха не має в ній права голосу. Через це часто бувають образи і сварки.

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