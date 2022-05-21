Ці прикмети допоможуть створити для фінансів сприятливу атмосферу.

Експерти назвали прикмети, які допоможуть зберегти кошти і примножити їх.

Першою, і найважливішою прикметою є афірмація про те, що у вас є гроші. Астрологи кажуть, що слід уникати фраз "У мене немає грошей", "У мене не вистачає на це грошей" і подібних. Слід говорити про це в позитивному ключі.

Друга прикмета, яка допоможе зберегти і примножити кошти - підтримка порядку в гаманці, і місці, де ви вдома зберігаєте готівку і коштовності. Гроші люблять не тільки тишу, а й гармонію. А безлад в гаманці і кишенях відштовхує фінансовий прихід.

Третя прикмета - грошовий талісман. Це може бути щасливий брелок, статуетка, красивий камінчик, перший долар, унікальна купюра або монета. Головне - вірити в те, що ця річ приносить удачу і прибуток.

Четверта прикмета, в яку вірять багаті люди - це те, що не можна перевозити готівкові кошти в пачці або перев'язувати їх гумками. Вважається, що гроші так "посваряться" і кинуть вас.

Також астрологи стверджують, що не можна давати в борг і позичати гроші в повний місяць. Так можна потрапити в боргову яму.

Нагадаємо, названо знаки Зодіаку, які ніколи не уживаються разом.

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