Астрологи виділили 4 знаки, які живуть заради своїх дітей і роблять для них все.

Астрологи склали рейтинг знак Зодіаку по тому, які вони батьки. Виділено топ-4 представника, які найкраще справляються зі своїми обов'язками.

4 місце - Рак

Представники цього знака Зодіаку завжди працюють заради сім'ї. Найчастіше вони відкладають кар'єру, друзів, навчання та інше заради своїх дітей. Раки дуже чуйні, уважні і люблячі. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Однак у своїй опіці вони іноді можуть переборщити, але виключно з благою метою.

3 місце - Терези

Для Терезів важливо подавати приклад своїй дитині. Вони не показують пальцями на інших, не ставлять когось в приклад, а намагаються самі стати справжнім еталоном для своєї дитини. Єдиний мінус - Терези іноді надмірно зайняті і забувають про те, що обіцяли зводити дитину в зоопарк. Але в іншому вони просто ідеальні.

2 місце - Риби

Для Риб діти - це єдиний сенс життя. Вони готові йти на будь-які жертви, аби їх чадо було щасливе і здорове.

Принаймні до того, поки Риби не усвідомлюють, що "дитинка виросла". Риби, до речі, відмінно вживаються як в роль мами і тата, так і в роль бабусі з дідусем.

1 місце - Близнюки

Представники цього знака Зодіаку пізно заводять дітей, адже, в більшості своїй, побоюються відповідальності. Однак коли у Близнюків з'являється дитина, вони прагнуть навчити його всьому, що вміють самі. Народження дитини робить їх більш відповідальними, уважними, турботливими і люблячими.

Нагадаємо, названо топ-4 найбільш нервових знака Зодіаку.

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