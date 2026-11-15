Принц Гаррі відвідав Львів та звернувся до українців

Герцог Сассекський заявив, що Україна виграє війну та стане успішною.

Принц Гаррі, герцог Сассекський вчетверте відвідав Україну. В неділю, 15 листопада, про приїзд королівської особи до Львова повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький на своїй Facebook-сторінці.

Козицький розповів, що принц Гаррі завітав на Всеукраїнські Ігри Нескорених у Львові. Він особисто підтримав українських воїнів під час змагань із регбі на колісних кріслах.

"І це особливо зворушливо, адже саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games. А тепер приїхав до України, щоб бути поруч із нашими Захисниками, для яких спорт став важливою частиною відновлення після поранень", - зазначив очільник Львівської ОВА.

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Він поділився, що за результатами цих змагань буде сформовано збірну із 60 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть Україну на міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі у 2027 році.

"Дякую принцу Гаррі за цю підтримку наших людей. Дуже цінно, що Україна та наші воїни мають таких друзів", - зазначив Козицький.

Під час виступу на конференції, присвяченій лікуванню та реабілітації людей із воєнними травмами, герцог Сассекський заявив, що Україна переможе у війні та стане успішною державою завдяки досвіду, який здобуває зараз.

"Ви виграєте війну, а потім станете успішними, оскільки засвоїте уроки минулого", - заявив він.

За словами принца Гаррі, раніше міжнародні партнери приїжджали до України, щоб ділитися своїми знаннями та досвідом, але тепер ситуація змінилася, оскільки українські фахівці працюють в умовах війни, з якими не стикалися інші країни.

"Уроки, засвоєні тут, повинні бути почуті в усьому світі", - вважає він.

Герцог Сассекський наголосив на важливості єдності українського суспільства після завершення війни. На його думку, між ветеранами, пораненими військовими та цивільними не повинно бути поділу, адже всі вони разом долають наслідки війни.

Принц Гаррі в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що 23 квітня 2026 року принц Гаррі відвідав Київ з неоголошеним візитом. Своїм приїздом він хотів нагадати людям по всьому світу, з чим зіткнулися українці, і підтримати тих, хто виконує "надзвичайну роботу в неймовірно складних умовах". Як і всі інші іноземні гості, до столиці України він прибув потягом.

Також ми писали, що під час виступу на Київському безпековому форумі герцог Сассекський заявив, що російський диктатор Володимир Путін досягає обмежених здобутків на полі бою і не зможе виграти війну в Україні. Він звернувся до очільника Кремля з закликом зупинити війну, щоб запобігти стражданням українців та росіян. Принц Гаррі наголосив, що чим довше триває ця війна, з величезними втратами та обмеженими здобутками, дедалі більш стає очевидним, що "цей шлях не дає перемоги, а лише більше втрат".

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