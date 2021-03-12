Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які занадто швидко закохуються. Їм складно себе контролювати і зберігати холодну голову.
Про це пише "Клубер".
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Представники цього знака можуть знайти спільну мову з ким завгодно. Вони швидко заводять друзів, а якщо їм вдається знайти людину, яка встигає за їх ритмом, то закохаються вони ще швидше.
Рак
Раки часто йдуть на поводу у своїх емоцій. Вони живуть у світі фантазій, і якщо їх не опустити вчасно на землю, вони швидко прив'язуються до людини, яку вважають ідеальним об'єктом для своєї любові.
Терези
Терези готові дати шанс кожному і намагаються у всіх бачити хороше і світле, тому закохуються дуже швидко. Через свою нерозбірливість часто віддаються почуттям з людьми, абсолютно несхожими на них самих, а в підсумку розчаровуються.
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