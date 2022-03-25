"Україна - не тільки щит, а й меч", - сказав поет Юрій Рибчинський.

Герой України, поет і драматург Юрій Рибчинський вказав на цікаву деталь у скульптурі "Батьківщина-мати", яка розташована в Києві на правому березі Дніпра.

У Рибчинського є відчуття того, що людина, яка ставила цю скульптуру, дивилася в майбутнє. Щит і меч, які тримає в руках Батьківщина-мати, можна асоціювати з українськими воїнами, що захищають нашу країну від агресії РФ.

"Україна - не тільки щит, а й меч. Батьківщина-мати, яка дивиться в бік Росії, має в руках правильні атрибути. Ніби людина, яка її ставила, дивилася в майбутнє", – сказав поет в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

Також він додав, що Росії не по зубах Україна, тому завоювати її РФ не вдасться.

"Завдати шкоди може, а завоювати, навести тут свій порядок – це йому (Путіну, - УНІАН) не по зубах. Якби в 41-му Гітлер не був в ейфорії через легке завоювання Європи, то зрозумів би, що Німеччина з її ресурсами не може проковтнути і утримати територію Радянського Союзу. Так само і з Росією зараз", - додав Рибчинський.

Нагадаємо, раніше Юрій Рибчинський розповів про хворобу Путіна.

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