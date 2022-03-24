Рибчинський впевнений, що ім'я Путіна після його смерті буде прокляте в цивілізованому світі.

Український поет і сценарист Юрій Рибчинський висловився з приводу подальшої долі президента РФ Володимира Путіна.

В інтерв'ю журналістці Олесі Бацман він твердо заявив, що Україна переможе у війні, яку розв'язала Росія. А диктатор Путін ще довго буде асоціюватися у людей зі всесвітнім злом.

"Думаю, що жити йому (Путіну, - УНІАН) залишилося недовго. Коли його не стане, я думаю, його ім'я буде прокляте не тільки в цивілізованому світі, але і стане синонімом всесвітнього зла, як це було з Гітлером і Сталіним", – сказав Рибчинський.

Крім того, в ЗМІ періодично з'являється інформація про хвороби фюрера. Поет припустив, що саме це і може стати причиною його смерті.

"Про це зараз говорять і американці, і англійці. Те, що він робить, свідчить про його психічне захворювання. Але якщо у Лукашенка є довідка, що він божевільний, то у Путіна такої довідки немає", – підкреслив Рибчинський.

Хто такий Юрій Рибчинський

Юрій Рибчинський - радянський і український поет, драматург, сценарист. Герой України (2020), Заслужений діяч мистецтв України (1995), Народний артист України (2000), Національна легенда України (2021), п'ятнадцять разів ставав лауреатом телевізійного фестивалю "Пісня року".

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