На даний момент близько 30% енергетичних підприємств України постраждали через обстріли.

Таролог Людмила Хомутовська дала інтерв'ю Славі Дьоміну і розповіла про прогноз на зиму. Так, експерт вважає, що зима для українців буде дуже складною, але наша країна безсумнівно вистоїть.

"Україна вистоїть енергетично. Ми впораємося. Хоча це не про те, що нам не буде складно. Нам буде дуже складно, але якось це ще більше згуртує країну. Ще більше ресурсів ми будемо отримувати, але ми впораємося", - сказала Хомутовська.

Вона додала, що за наказом Путіна продовжать обстрілювати мирні міста України, тому енергетична інфраструктура буде під вогнем і навіть будуть нові руйнування.

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"У планах у РФ є знищення такої ж кількості енергетичних об'єктів України, скільки вже було знищено раніше. Хороша новина в тому, що активізувалися наші захисні системи. Вони не повинні дати цього зробити. Проте РФ планує", - додала таролог.

Людмила також підкреслила, що кінець епохи Путіна дуже близько. З великою ймовірністю на нього чекає неприродна смерть.

"У нас нікуди не поділася історія про те, що Путіна можуть прибрати якимось не зовсім законним шляхом. Так, ми говоримо про вбивство, може бути такий розвиток подій", - резюмувала таролог.

Нагадаємо, таролог відповіла, скільки дронов-камікадзе є на озброєнні у Росії.

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