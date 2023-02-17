Астролог Влад Росс: 22 лютого Путін організовує мітинг-концерт, буде "свято побєдобєсія". Російський диктатор може оголосити "священну війну"

Астролог Влад Росс в інтерв'ю УНІАН розповів, що зірки обіцяють нам навесні-2023, чи зважиться Володимир Путін на ядерну війну, коли помре російський диктатор та коли весь світ дізнається про перемогу України.

Дуже скоро – річниця повномасштабного вторгнення, початок нового етапу війни, яка давно триває. Владе, чи варто чекати від росіян якихось "сюрпризів" до цієї дати?

Все, що робить Путін, він потім повторює. Тому близько річниці початку повномасштабної війни він може спробувати захопити Донецьку й Луганську області, щоб, врешті, змусити Україну піти на переговори. Але йому це не вдасться. Україна вистоїть і переможе.

22 лютого Путін організовує мітинг-концерт, буде "свято побєдобєсія". І це - найнебезпечніше для українців число. Російський диктатор може оголосити "священну війну" - Росія перейде від просто "спеціальної військової операції", як війну називають в РФ, до повної мобілізації всього населення. Тобто Росія остаточно перейде на військові рейки. Люди будуть під повним контролем. І Путін набере два мільйони мобілізованих.

Однак це все одно не допоможе РФ перемогти Україну, країна-агресор програє. ЗСУ треба розбити Москву. Тоді почне закінчуватися війна. Це може статися вже в березні. Буде повернення в петлі Марса - раніше вона проходила, коли ми вдарили по Кримському мосту. Березень дуже вдалий для переворотів в Росії.

Крім того, світ буде надалі допомагати Україні. І поки РФ намагатиметься закидати фронт "гарматним м'ясом", наші захисники знищуватимуть окупантів "залізом". На "Рамштайні" нам ще дадуть літаки…

Чи будуть масштабні обстріли українських міст навесні?

Найнебезпечніша ситуація буде в Харкові, Запоріжжі, Кременчуці та Дніпрі, а також страждатиме Київ. Попри те, що у столиці найкраща система захисту, якась ракета може впасти. Але можу втішити тим, що наступу на Київ з боку Білорусі не буде.

Крім того, можуть бути прильоти на Хмельницьку та Рівненську АЕС… Де є енергетичні об'єкти - туди й будуть завдаватись удари. Російський диктатор хоче повністю знеструмити Одеську область і Львів.

Але найголовніше завдання для окупантів - прорвати Бахмут та захопити Слов'янськ і Краматорськ. Туди теж можуть летіти ракети. Ці міста потрібно берегти, тому що противник хоче взяти нас в "кліщі".

Найбільша небезпека буде для нас у травні. В цьому місяці буде аспект Юпітера і Плутона - Путін може застосувати ядерну зброю. Він буде розуміти, що його скоро вб'ють, або він програє війну. Тому може зважитися на удар 18 травня - плюс-мінус десять днів. Я найбільше боюся за острів Зміїний.

Однак, якщо Путін застосує ядерну зброю, його в той же день або на наступний буде вбито. Тоді не стане російського флоту, а вся їхня армія буде розбита вщент. Як тільки він застосує ядерну зброю, Україна переможе. Ми від цього станемо тільки сильнішими.

А інші прогнози щодо смерті Путіна?

Він може померти після Великодня. Цього року Великдень у вірян західного обряду буде 9 квітня, а східного - 16 квітня. Крім того, Марс увійде в будинок смерті Путіна з другої половини травня до червня, і туди ж входить Чорний Місяць - планета отруєння та іншого. Тобто зірки схиляються до того, що ця падла здохне. І є всі шанси, що він ковзани відкине або пізньою весною, або раннім літом. Максимум, що може бути потім - нам показуватимуть двійників Путіна (востаннє реальний російський диктатор показувався у Волгограді).

Путін - виплодок пекла, він - диявол. Навіть фізіогноміка говорить про те, що він чорт рогатий: якщо ви бачите роги у людини (коли його підсвічують, у нього лобові дуги рогаті), то це Путін. Він не марно боїться світлих сил, бо саме у світле свято Великодня настане його кінець. Принаймні його річний соляр говорить тільки про одне - всі показники смерті присутні.

Є багато сподівань щодо того, що після смерті Путіна закінчиться й війна в Україні.

Починаючи з 23 березня, коли Плутон перейде в знак Водолія, будуть можливі просування з нашого боку. Якщо окупанти до цієї дати і будуть мати якісь успіхи на фронті, то після ми підемо в контратаку. Ми підійдемо до Криму, підірвемо Кримський міст і, звичайно ж, дійдемо до Маріуполя.

В липні Уран увійде в четвертий будинок нашої країни - тоді ми зрозуміємо, що перемога вже остаточно на нашому боці. До серпня все має вирішитися. Тобто в цей період буде зачистка України від недругів. Тому на Україну чекає перемога у 2023 році.

І, дійсно, після смерті Путіна війна в Україні закінчиться. Тоді для нас почнеться новий період. Ми отримаємо нові можливості, мир і якісь нові правила світового порядку. Це може бути вже з 19 червня.

Нещодавно Володимир Зеленський сказав, що Україна хоче за два роки приєднатися до ЄС, а після перемоги – стати членом НАТО. Чи здійсниться це?

Ще 10 років тому я передбачав, що найсприятливішим для України буде 2024 рік. Тобто наступного року буде наша презентація в ЄС. За цей рік ми можемо ухвалити всі закони, які потрібні для вступу, і у 2025-му нас там вітатимуть. Щодо НАТО я вже багато разів казав, що, де-факто, ми вже там, а, де-юре, будемо у 2024 році.

Раніше ви казали, що є небезпека для життя Зеленського. Зараз вона зберігається?

На початку року така можливість була, але зараз вже ні. Цей рік буде для нього сприятливим. Зеленський нестиме свій хрест до самої нашої перемоги. До речі, Путін зашифрував нашу перемогу у своїх символах війни. Буква Z - Зеленський, V - Володимир, О - Олександрович. Тому хочу заспокоїти, що з голови Зеленського не впаде жодна волосинка. Ба більше, якщо він захоче піти на другий термін президенства, він переможе у виборах.

Нещодавно весь світ сколихнула новина про землетруси в Туреччині. Під завалами загинули десятки тисяч людей. Чи може бути така катастрофа в Україні?

Так, можуть бути несподівані ситуації, пов'язані з землетрусами. Тому що земне ядро вже зупинилося. Тож можуть бути потужні землетруси то тут, то там. У зоні ризику Карпати та Одеська область. Особливо складним буде період затемнень - кінець квітня й травень. Крім того, навесні 2023 року в Україні може бути енергетична криза, тому я рекомендую запастися каністрами бензину, бо можуть дуже піднятися ціни.

Що зірки кажуть про майбутнє України загалом?

Наше майбутнє буде дуже класним. Українці житимуть багато і щасливо.

Діана Могилєвич