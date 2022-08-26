Дізнайтеся, як визначити свою тотемну тварину за ім'ям та датою народження.

Тотемним тваринам за датою народження є певний дух-хранитель, що постає в образі домашнього улюбленця або представника дикої природи. Езотерики стверджують, що найчастіше людина за характером дуже схожа з тою твариною, яку приписують їй. У нашій статті ви дізнаєтеся, яка тварина ви за знаком Зодіаку.

Як дізнатися, який ти звір за датою народження

Визначають тварину-покровителя нумерологи декількома варіантами. Так, існує система зіставлення 12 тварин до знаків Зодіаку, де Овен - жаба, Телець - коник, Близнюки - хом'як, Рак - равлик, Лев - лев, Діва - миша, Терези - собака, Скорпіон - кіт, Стрілець - черепаха, Козеріг - горностай, Водолій - пантера, а Риби - Мавпа.

Також можна розрахувати свою тотемну тварину за датою народження онлайн. Для цього потрібно скласти всі числа з дати народження. Наприклад, якщо ви народилися 11 травня 1998 року, то тотемна тварина розрахувати потрібно так: 1+1+5+1+9+9+8=34. Потім додаємо між собою 3+4 і отримуємо 7. Значить вашим тваринам буде номер сім - ворона.

Яка ти тварина за датою народження - таблиця

1 - ведмідь. Ці люди мудрі, розважливі, спокійні, але ліниві.

2 - слон. Турботлива людина, зразковий сім'янин, "відмінник" на навчанні і на роботі.

3 - бобер. Спокійний, неконфліктний, але закритий.

4 - орел. Сильний, впевнений в собі, прагне до незалежності.

5 - коник. Позитивні, легкі в спілкуванні люди, комунікабельні і дуже добродушні.

6 - бик. Досвідчені керівники, віддані партнери і хороші батьки.

7 - ворона. Мають творчі здібності, відмінно знаходять спільну мову з людьми, блискучі психологи.

8 - жаба. Люди, у яких тотемна тварина - жаба, піклуються про свій фінансовий стан, завжди прагнуть бути на висоті і дуже піклуються про зовнішність.

9 - собака. Цілеспрямовані люди, веселі, вірні, товариські і дуже щедрі.

Також можна дізнатися, яка ти тотемна тварина за знаком Зодіаку. Як ми раніше згадували, знакам Зодіаку можна порівняти 12 представників фауни.

Овен (з 21 березня по 20 квітня) - жаба

Ця тварина символізує трансформацію, перехід, переродження. Люди, народжені в даний період, прагнуть до кращого - роблять все для того, щоб підвищити свій рівень.

Телець (з 21 квітня по 20 травня) - коник

Тельцю відповідає коник. Це означає, що Тельці - працьовиті, товариські, активні і життєрадісні. Також, відповідно до думки езотериків, люди, народжені під цим знаком, мають в житті особливу місію.

Близнюки (з 21 травня по 21 червня) - хом'як

Люди, чия слов'янська тотемна тварина за датою народження - хом'як, дуже добродушні, товариські, чесні і відкриті. У побуті вони грамотні і запасливі, ставлять сімейні цінності на перший план, практично ніколи не бувають жадібними і заздрісними.

Рак (з 22 червня по 22 липня) - равлик

Раки повністю підтверджують думку про те, що равлики - повільні. Ця тотемна тварина передала їм свою неквапливість і нерішучість. Уродженці даних дат часто дуже емоційні і вразливі до зовнішнього світу.

Лев (з 23 липня по 21 серпня) - лев

Тотемна тварина на ім'я знака Зодіаку повністю збігається - покровителем Лева є леви. Сильні, владні, впевнені в собі, природжені лідери - такими якостями наділила цих людей природа.

Діва (з 23 серпня по 22 вересня) - миша

Попри те, що миша - маленька, і, здавалося б, беззахисна, вона надає величезну силу і енергію тій людині, покровителем якої є.

Терези (з 23 вересня по 22 жовтня) - собака

Собака завжди символізує відданість і пильність. Саме цими рисами наділені люди, народжені в період з 23 вересня по 22 жовтня. Часто ці люди стають наставниками і натхненниками для своїх близьких.

Скорпіон (з 23 жовтня по 21 листопада) - кіт

Тотемна тварина Скорпіона - кіт. Люди, які мають таку тотемну тварину, часто надзвичайно духовні та творчі. Вони є незалежними, непередбачуваним і проникливими.

Стрілець (з 23 листопада по 22 грудня) - черепаха

Черепаха являє собою шлях, який людині доводиться йти по життю. Найчастіше у таких людей є одна мета, вони їй вірні і неквапливо рухаються в заданому напрямку.

Козеріг (з 21 грудня по 19 січня) - горностай

Це тотемна тварина допомагає Козерогам постійно бути в русі, домагатися поставлених цілей навіть попри перешкоди. Козеріг, як і горностай, не сидить на місці ні години. Фраза "Рух - це життя" - це їхній девіз.

Водолій (з 21 січня по 19 лютого) - пантера

Чорна пантера - символ безстрашності, сміливості і відваги. Люди, чиїм культовим тваринам є пантера, мають неймовірно сильну хватку в бізнесі, часто домагаються успіхів у власній справі, стають знаменитими і впізнаваними.

Риби (з 20 лютого по 20 березня) - мавпа

Тварина покровитель за датою народження для Риб символізує активність, спритність у прийнятті рішень, вічну молодість і бажання рухатися вперед. Саме Мавпа підживлює Риб і мотивує їх на нові звершення.

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