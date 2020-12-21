Остерігайтеся тиску з боку суспільства, батьків, друзів, начальства.

Сатурн і Юпітер 21 грудня підійдуть на максимально близьку відстань один до одного за останні 800 років. Астрологи розповіли, чим може загрожувати таке незвичайне явище.

Про це пише slovofraza.

Головні застереження астрологів 21 грудня

21 грудня і в наступні кілька днів будуть актуальні деякі проблеми, про які повинен знати кожен.

Читайте такожЗимове сонцестояння 21 грудня: астрологи розповіли, чого варто побоюватися різним знакам ЗодіакуОстерігайтеся тиску з боку суспільства, батьків, друзів, начальства. Багатьом людям захочеться підім'яти під себе інших, нав'язати свою точку зору. Це дуже небезпечно для фінансових успіхів і для самооцінки.

З 21 грудня почнуть застарівати звичні підвалини і правила, система цінностей, а потім вони заміняться на нові. Багато в чому даний процес буде некерований і глобальний. Це означає, що необхідно стежити за тенденціями в суспільстві.

Очікуються непередбачені фінансові затримки. Юпітер і Сатурн не люблять матеріальну частину життя, тому укладення угод, шопінг та інші процеси стануть більш енерговитратними.

Крах планів 21 грудня і в наступні кілька днів теж стануть нормою. Перед Новим роком це не найкраща новина, тому експерти радять тримати плани в секреті.

Знизиться впевненість людей в собі. З'являться дивні думки, яким не місце в голові. Це можуть бути сумніви, страхи. Все це потрібно обходити стороною.

Багато людей втратять натхнення. Це може привести до спаду продуктивності в роботі. Це хороший привід закінчити швидше найважливіші справи і зосередитися на роботі, яка не вимагає творчих навичок.

Багато людей можуть стати більш нахабними, нахабними, песимістичними. З'явиться позерство, жадібність. У тільки зароджуються відносинах це може все зруйнувати.

Як справлятися з проблемами

Астрологи радять поменше ризикувати і не виходити за межі зони комфорту. Це дуже важливо, оскільки удачі буде набагато менше. Це властиво як 21 грудня, так і декільком наступним дням.

Не покладайтеся на інтуїцію. Вона не врятує від фіаско в любові або фінансовій сфері. Краще спиратися на здоровий глузд і життєвий досвід. Не варто чинити так, як кажуть оточуючі. Все важливо обмірковувати і зважувати.

Нагадаємо, сьогодні в найдовшу ніч року Юпітер і Сатурн зійдуться найближче за 800 років.

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Автор: УНІАН