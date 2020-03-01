Пісна кухня не за всі гроші світу. Кілька цікавих рецептів від Євгена Клопотенка

Напередодні посту ТСН.Тиждень вирішив освіжити підхід до звичних кулінарних традицій й пішов на закупи з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенко. Домовились здивувати українців. І перше, що почало приємно дивувати – ціни.

Розхожа думка, що пісний стіл б’є по бюджету, розбивається вщент від побіжного погляду на базарні ціни. Картопля від 6 до 15 гривень за кіло, корінь селери – 35, цибуля – 10, зелений сушений горох – 25!

На м’ясному теж у піст можна зекономити. Наприклад, квасоля – білковий замінник м’яса – на гуртовому ринку коштує 45 гривень за кілограм. Водночас м’ясо – від 120 гривень за кілограм…

Євген Клопотенко знає, як зробити пісне меню ненудним і обирає продукти для ресторанного меню. Втім, зауважує, їх можна і треба частіше використовувати на звичайних кухнях. Тож в його кошику опиняються пастернак по 65 гривень за кіло, кабачки 70 грн/кг, ріпа – 50 грн/кг, зелена гречка – 50 грн/кг, чищений волоський горіх – 150 грн/кг. У таку саму ціну екзотичний амарант.

«Знаєш, що таке амарант? Це така дуже модна зараз штука, використовують все хелсі, дуже здорово, це дуже корисно… Його варять, додають до кожної страви…», - розхвалює диковинку Клопотенко.

«Це воно як будяки?», - уточнює спеціальний кореспондент ТСН.Тиждень Костянтин Грубич.

«Та які будяки?», - дивується Клопотенко.

У діалог втручається продавчиня: «Щириця по-народному».

Модний шеф-кухар запропонував із куплених ним продуктів декілька рецептів традиційних українських страв на новий лад. Зверніть на них увагу, якщо збираєтеся постувати. Цілющий салат Євген пропонує приготувати з редьки, відвареного зеленого гороху і копченої сушеної груші.

САЛАТ З РЕДЬКИ Й АРОМАТНОЇ ГРУШІ

Редька – 300 г

Груша сушена копчена – 100 г

Горох сушений зелений – 50 г

Заправити олією.

«Це суперкруто, тому що в горосі є багато білків, тут є хрумкість, а груша дає аромат. Це страва номер один», - розповідає Євген Клопотенко.

Далі – пюре із пастернаку й ріпи.

ПЮРЕ З ПАСТЕРНАКУ І РІПИ

Пастернак – 500 г

Ріпа – 300 г

Цибуля порей, маринована в оцтові – 100 г

Готується легко, але довго. Варити коренеплоди треба, щонайменше, 40 хвилин. «Далі беремо цибулю-порей, ріжемо її кільцями, заливаємо трохи оцтом, буквально на 5 хвилин, дістали з оцту, додали до пюре і їмо», - розповідає Клопотенко.

А от з амаранту шеф пропонує зробити десерт!

АМАРАНТ ІЗ РОЗМАРИНОМ

Амарант – 200 г

Цукор – 50 г

Розмарин – 1-2 гілочки

Відварити щирицю хвилин десять, додавши гілочку розмарину і цукор.

«Це все - пісні страви. Я вважаю, що піст - це для деяких людей просто, щоб схуднути, а для деяких щось духовне і високе», - каже шеф-кухар.

А Костянтин Грубич перевіряє, що з цього можна зробити в польовій кухні: «Клопотенко підказав, яку пісну страву можна приготувати із куплених нами продуктів у казані, для великої кількості людей».

Свою «Польову кухню» Костя Грубич цього разу спрямував у Березань, що на Києвщині. Містечко вже тиждень гуде, завдяки нацвідбору на Євробачення, у якому переміг гурт Go-A. Солістка гурту Катерина Павленко живе у Березані і керує хором у будинку культури, біля якого і розгорнулась Польова кухня.

«Містечко Березань не можу назвати батьківщиною, бо я народилася в Ніжині, але це мій дім. Це місто, в якому я щаслива», - розповідає Катерина.

Завдяки Каті народна пісня «Соловей» зазвучала по-новому і набирає популярності у світі. Так само, як традиційна печеня у польовій кухні Кості Грубича стане модерновим наїдком з ексклюзивним інгридієнтом. По-перше, в ній немає м’яса. Натомість є квасоля. Традиційні овочі – селеру, моркву, картоплю, цибулю, кабачки – присмачує несподіваними складниками.

«Ексклюзив - копчені грушки, якраз привіт від Жені Клопотенка, я закладаю, закриваю, і нехай все тушкується, готується. А ми зараз підемо в будинок культури, там зараз триває репетиція хору «Вересень життя»», - розповідає Костянтин Грубич, готуючи пісну страву.

По дорозі ТСН.Тиждень зустрів місцеву легенду – Галину Лаврентіївну Рих (жінка занесена у Книгу рекордів України, як найстарший директор музею). Їй 98 років, і вона каже, що буде жити більше, ніж сто. Може, до 120. «Я відчуваю себе добре, і я проживу», - запевняє вона.

«А ви постуєте взагалі? Для чого піст потрібен?», - питаємо.

«Зараз я не постую. А раніше постувала. Піст потрібен для зміцнення здоров’я людини», - говорить вона.

«Піст корисний з точки зору психології. Тому що людина отримує нову навичку керування собою. Тобто, людина випрацьовує в собі силу волі з керування своїм організмом. А якщо ви проходите сорок днів посту, ви взагалі молодець», - розповідає нейропсихолог Ілля Головань.

А як щодо здоров’я? Про це ми поговорили із ветеранами з хору «Вересень життя», підопічними Катерини Павленко. Молодиці, як вони самі себе називають, закидали Костянтина Грубича запитаннями. Зокрема, їх цікавило, як бути у ситуації, коли здоров’я не дозволяє строго дотримуватись посту, а також, чи можна в піст повністю відмовитися від м’яса та яєць.

За відповідями ТСН.Тиждень звернувся до генетичного дієтолога.

«Під час посту ми не вживаємо білок тваринного походження, але навантажуємо свій організм вуглеводами. Чи готовий наш організм і наша підшлункова залоза до такої кількості вуглеводів? Так, білки надходять, так, жири надходять, але вуглеводів набагато більше. В 3-4 рази. Тому важливо прийти до лікаря. І якщо очищатися, постити, то спочатку дізнатися, як правильно це зробити особисто вам», - розповідає генетичний дієтолог Людмила Гончарова.

За її словами, людина не може без білка: «М'ясо для нас – структурний матеріал для клітин. Питання лише – яке саме м’ясо. Потрібно просто знати, скільки засвоювати його і який саме білок підходить». Слід пам’ятати, що норма вживання білків для дорослої людини щодня – 14-16 г на 1 кг ваги.

Питання виникли і в інших березанців, яких ми частували вже готовою печенею. Наприклад, чим замінити м’ясо у Великий піст.

«Це може бути соєвий сир, тофу, сама по собі соя. Це зелена сочевиця, зелена квасоля. Дуже корисний продукт – гриби, тому що це білок рослинного походження. Але його треба правильно приготувати, швидко», - розповідає Людмила Гончарова.

А ось чи можна (і потрібно) замінити чимось у піст рибу, генетичний дієтолог переконана, що цього робити не треба. «Адже риба для нас дуже важлива. Намагайтеся зробити так, щоб хоча б два рази на тиждень риба була на вашому столі», - говорить вона.

«Я в час посту їла каші? Чи можна обійтись тільки кашею?», - запитала й 98-річна Галина Рих.

Людмила Гончарова запевняє, що каші – дуже корисні. Але якщо обирати з цільного зерна. «Якщо ви зерно змололи, то для нас це вже не корисно. Це вже живильна речовина для бактерій, вірусів, грибків, інфекцій у нас в кишківнику», - переконує дієтолог.

А чи може небезпечним бути постування взагалі? Людмила Гончарова підкреслює, що категорично не можна постувати вагітним. «Також не слід постувати юнакам, молодим дівчатам (для розвитку гарного гормонального фону, щоб, згодом, діти були здорові), людям з хронічними запальними процесами (будь-якими, наприклад, хворим на цукровий діабет другого типу, на аутоімунні захворювання, гіпер-, гіпофункції щитоподібної залози, варикозне розширення вен. Цим людям категорично протипоказано піст. Також піст шкідливий дітям, тому що вони розвиваються, ростуть, для них вкрай важливий білок», - говорить дієтолог.

Тож «Польова кухня» довела, що пісна страва може бути сучасною і кращою за скоромну. А постити чи ні – вибір за кожним.

Костянтин Грубич, Андрій Ветошкін, Даніель Косаковський, Владислав Сучков, Олександр Шиян, Ігор Сулій