11 грудня - 345-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 20 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 28 листопада Юліанського календаря.

Яке свято 11 грудня 2020

Цього дня світ відзначає Міжнародний день гір, Міжнародний день танго, Всесвітній день боротьби з бронхіальною астмою.

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Пам'ятні дати 11 грудня, річниці та події

11 грудня 1946 року при ООН був організований ЮНІСЕФ - «надзвичайний фонд захисту дітей ООН». Він був заснований як тимчасова допоміжна організація для надання допомоги дітям, у тому числі постраждалим в результаті Другої світової війни. У 1953 році ООН зробила організацію постійною й розширила коло її діяльності, а Фонд отримав своє нинішнє найменування зі збереженням первісної абревіатури UNICEF. У 1965 році Дитячий фонд ООН отримав Нобелівську премію миру.

11 грудня 1972 року екіпаж «Аполлона-17« став останнім, хто ступив на місячну поверхню з людей. «Аполлон-17« був запущений 7 грудня 1972 року і повернувся на Землю 19 грудня. У команду космічного корабля увійшли командир Юджин Сернан, пілот командного модуля Роналд Еванс і пілот місячного модуля – перший учений-космонавт, геолог Харрісон Шміт. У той час, як Еванс здійснював витки навколо Місяця, Шміт і Сернан за час трьох вилазок, що тривали по 7,2, 7,6 і 7,3 години, зібрали рекордні 110 кг місячної породи. Екіпаж пройшов на місяцеході 34 км по долині Тельця, відкрив у кратері Шорті так званий «помаранчевий бруд», що являє собою помаранчеві кульки зі склоподібного матеріалу, і залишив на місячній поверхні комплекс найскладнішого обладнання. На сьогодні ця місія залишається останнім пілотованим польотом до місяця й останньою висадкою людей на її поверхню. Пластина, залишена на сходах нижньої щаблі Челленджера, говорить «Тут людина завершила своє перше дослідження Місяця, грудень 1972, н.е. Нехай дух мирту, з яким ми прибули, відіб'ється в життях усього людства». На пластині зображені дві земні півкулі і видима сторона місяця, а також підписи Сернана, Еванса, Шміта і президента Річарда Ніксона.

У 2000 році в США почалася регулярна експлуатація високошвидкісних поїздів «Acela Express».

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 11 грудня вшановує пам'ять мученика Іринарха Севастійського. Інші назви свята: «Іринархів день», «Степани зимові», «Птах сойка».

Що сьогодні не можна робити

Не можна лаятися, краще стримувати свої емоції і бути розсудливими. Постарайтеся не прибирати дім увечері, щоб не відсвяткувати Різдво з нечистю. А також не варто позичати нічого сусідам - можна віддати своє щастя.

Прикмети на 11 грудня

Читайте такожВихідні у грудні: як відпочивати українці цього місяцяЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ворони літають по небу - бути швидкому снігопаду;

- ворони розсілися по землі – до відлиги, а якщо сидять зграями на нижніх гілках або в самій кроні дерев - бути негоді з вітром.

11 грудня іменини

Іменини у Василя, Григорія, Анни, Миколи та Андрія.

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Автор: Нана Чорна