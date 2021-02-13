13 лютого - День Солодких снів / фото ua.depositphotos.com

Яке свято 13 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день презерватива, День подруг, Всесвітній день радіо, День Солодких снів, День народження кінокамери, День світового кіно, День бродячих дверей.

Читайте такожВеликий піст 2021 в Україні - дата початку і значення постуУ Франції - Фестиваль лимонів, Карнавал в Ніцці, у США - День тортелліні, День крабових рангун, День розставання з мобільним оператором, День «Візьми інше ім'я», День сиру чеддер, День поцілунків, День шалено закоханих у мене, в Новій Зеландії - Винний фестиваль, у М'янмі - День дітей, у Вірменії - свято Терендез, у Стародавньому Римі - свято Луперкалії.

Пам'ятні дати 13 лютого, річниці та події

У 1542 році в Тауері була страчена за подружню зраду п'ята дружина короля Англії Генріха VIII Катерина Говард.

У 1772 році французьким мореплавцем Ів Жозефом де Кергеленом був відкритий архіпелаг Кергелен.

У 1858 році англійські дослідники Африки Річард Бертон і Джон Спік у ході експедиції, що намагалася знайти витоки Нілу, відкрили в східній частині Центральної Африки велике озеро Танганьїка.

У 1962 році група з чотирьох австрійських альпіністів здійснила перше сходження на найвищу точку Океанії Пунчак-Джая / фото Shutterstock

У 1867 році у Віденському музичному залі «Діана» вперше був виконаний вальс Йоганна Штрауса «На прекрасному блакитному Дунаї». Він є в деякому роді неофіційним гімном Австрії і традиційно виконується на біс на новорічному Віденському концерті.

У 1867 році почалися роботи з перекриття сенни в Брюсселі, що проводилися колективом інженерів на чолі з Анрі Мо. Це стало однією з важливих віх в історії Брюсселя, що відкрила шлях до архітектурно-логістичної модернізації міста. Нині в межах міста річку приховують підземні труби. Над ними прокладені бульвари та магістралі.

У 1895 році французькі винахідники брати Люм'єр отримали патент на «апарат, що слугує для отримання і розглядання зображень». Історія появи винаходу за легендою така: одного разу вночі Луї Люм'єра мучив головний біль. І до ранку був готовий задум нового пристрою, що складається з проектора з кулачковим механізмом для подачі перфорованої плівки із зображенням. Минуло зовсім небагато часу після отримання патенту, і брати Люм'єр реалізували винахід комбінованої кінокамери в життя. Того ж року в Парижі брати Люм'єр продемонстрували винахід у дії. На бульварі Капуцинок у підвалі «Гран-кафе» ними був влаштований перший публічний платний кіносеанс фільму «Прибуття поїзда на вокзал Ла Сьота». З цього комерційного показу й було покладено початок світового кіно.

У 1902 році землетрус в Шемасі (Азербайджан) забрав життя більш ніж трьох тисяч людей.

У 1946 році американські військові оголосили про створення першого цифрового комп'ютера Моклі і Екерта (ЕНІАК). Він споживав 160 кіловат, мав 17 468 ламп, близько 70 000 резисторів, 10 000 конденсаторів, 1500 реле та 6000 ручних перемикачів.

У 1962 році група з чотирьох австрійських альпіністів під керівництвом Генріха Харрера здійснила перше сходження на вищу точку Океанії Пунчак-Джая.

У 1983 році 64 людини загинули під час пожежі в кінотеатрі «Cinema Statuto» у Турині, під час демонстрації фільму «Невдачливі».

Яке сьогодні церковне свято

13 лютого церква вшановує пам'ять єпископа Микити Печерського / фото ua.depositphotos.com

Православна церква 13 лютого вшановує пам'ять єпископа Микити Печерського, затворника. Предки вважали, що він може допомогти захиститися від пожежі, удару блискавки або сильного літнього сонця. Йому про це й молилися. У народі день назвали «Микитою Коником», «Хранитель блискавок», «Микита Пожежник».  

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується виходити з дому без особливої потреби. Також не варто працювати з гострими предметами - можете травмуватися.

Прикмети на 13 лютого    

Читайте такожСтрітення Господнє: що означає свято, традиції та прикмети дняЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- іній - до снігопаду; 

- ясна ніч - завтра буде сонячно;

- сильно кричать ворони - до хуртовини. 

13 лютого іменини 

Іменини у Іоанна, Микити, Віктора, Никифора, Іллі та Івана.

Вас також може зацікавити:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Нана Чорна