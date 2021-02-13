13 лютого - 44-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 321 день. У XX і XXI століттях цей день відповідає 31 січня Юліанського календаря.

Яке свято 13 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день презерватива, День подруг, Всесвітній день радіо, День Солодких снів, День народження кінокамери, День світового кіно, День бродячих дверей.

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Пам'ятні дати 13 лютого, річниці та події

У 1542 році в Тауері була страчена за подружню зраду п'ята дружина короля Англії Генріха VIII Катерина Говард.

У 1772 році французьким мореплавцем Ів Жозефом де Кергеленом був відкритий архіпелаг Кергелен.

У 1858 році англійські дослідники Африки Річард Бертон і Джон Спік у ході експедиції, що намагалася знайти витоки Нілу, відкрили в східній частині Центральної Африки велике озеро Танганьїка.

У 1867 році у Віденському музичному залі «Діана» вперше був виконаний вальс Йоганна Штрауса «На прекрасному блакитному Дунаї». Він є в деякому роді неофіційним гімном Австрії і традиційно виконується на біс на новорічному Віденському концерті.

У 1867 році почалися роботи з перекриття сенни в Брюсселі, що проводилися колективом інженерів на чолі з Анрі Мо. Це стало однією з важливих віх в історії Брюсселя, що відкрила шлях до архітектурно-логістичної модернізації міста. Нині в межах міста річку приховують підземні труби. Над ними прокладені бульвари та магістралі.

У 1895 році французькі винахідники брати Люм'єр отримали патент на «апарат, що слугує для отримання і розглядання зображень». Історія появи винаходу за легендою така: одного разу вночі Луї Люм'єра мучив головний біль. І до ранку був готовий задум нового пристрою, що складається з проектора з кулачковим механізмом для подачі перфорованої плівки із зображенням. Минуло зовсім небагато часу після отримання патенту, і брати Люм'єр реалізували винахід комбінованої кінокамери в життя. Того ж року в Парижі брати Люм'єр продемонстрували винахід у дії. На бульварі Капуцинок у підвалі «Гран-кафе» ними був влаштований перший публічний платний кіносеанс фільму «Прибуття поїзда на вокзал Ла Сьота». З цього комерційного показу й було покладено початок світового кіно.

У 1902 році землетрус в Шемасі (Азербайджан) забрав життя більш ніж трьох тисяч людей.

У 1946 році американські військові оголосили про створення першого цифрового комп'ютера Моклі і Екерта (ЕНІАК). Він споживав 160 кіловат, мав 17 468 ламп, близько 70 000 резисторів, 10 000 конденсаторів, 1500 реле та 6000 ручних перемикачів.

У 1962 році група з чотирьох австрійських альпіністів під керівництвом Генріха Харрера здійснила перше сходження на вищу точку Океанії Пунчак-Джая.

У 1983 році 64 людини загинули під час пожежі в кінотеатрі «Cinema Statuto» у Турині, під час демонстрації фільму «Невдачливі».

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 13 лютого вшановує пам'ять єпископа Микити Печерського, затворника. Предки вважали, що він може допомогти захиститися від пожежі, удару блискавки або сильного літнього сонця. Йому про це й молилися. У народі день назвали «Микитою Коником», «Хранитель блискавок», «Микита Пожежник».

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується виходити з дому без особливої потреби. Також не варто працювати з гострими предметами - можете травмуватися.

Прикмети на 13 лютого

Читайте такожСтрітення Господнє: що означає свято, традиції та прикмети дняЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- іній - до снігопаду;

- ясна ніч - завтра буде сонячно;

- сильно кричать ворони - до хуртовини.

13 лютого іменини

Іменини у Іоанна, Микити, Віктора, Никифора, Іллі та Івана.

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Автор: Нана Чорна