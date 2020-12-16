16 грудня - 350-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 15 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 3 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 16 грудня 2020

Цього дня світ відзначає День кудлатих і День підкорення вершин.

У США - День сіонізму «Бостонське чаювання», День їжі покритої шоколадом, у Казахстані - День Незалежності, в Азербайджані - День працівників МНС, в Таїланді - День спорту, в Мексиці, Гватемалі і на Кубі - фестиваль «Лас-Посадас», у ПАР - День примирення, в Бангладеш - День Перемоги, у Бахрейні - Національний день.

Пам'ятні дати 16 грудня, річниці та події

Читайте такожПодарунки на Новий 2021 рік: креативні та милі ідеї презентів для всіх16 грудня 1631 року відбулося 13-те виверження Везувію - одне з найжахливіших, загинуло близько 3 тисяч осіб. Після того, як знаменитий вулкан незадовго до початку нової ери зруйнував три римських міста - Геркуланум і Стабія Помпеї, поховавши їх на довгі 17 століть, він прокидався безліч разів, але найзначніші виверження спостерігалися в 1794, 1822, 1872, 1906 і 1944 роках.

У 1773 в цей день відбулося «Бостонське чаювання» - акція протесту в гавані Бостона, коли американські Колоністи викинули у воду ящики з чаєм, що належали англійській Ост-Індської компанії, на знак протесту проти введеного Великобританією податку на чай. У 1698 році англійський парламент дав англійській Ост-Індській компанії монополію на поставку чаю до Великобританії. Однак через високі податки та мита населенню стало вигідніше купувати контрабандний чай. У 1773 році британський уряд видав «чайний закон», що дозволив Ост-Індійській компанії безпосередньо продавати чай у північноамериканських колоніях за ціною вдвічі нижче, ніж раніше, а також дешевше, ніж у Великобританії й у будь-яких місцевих чайних торговців і контрабандистів. Багатьох колоністів новий закон обурив. У Бостоні розцінили вибіркове скасування податків на чай, як чергову спробу Великобританії зупинити рух за незалежність у колоніях. Семюел Адамс-лідер американського революційного угруповання «Сини свободи» і його сподвижники закликали вантажоодержувачів та посередників чаю Ост-Індійської компанії припинити свою діяльність. Склади, крамниці і навіть будинки людей, що не побажали підтримати заколот, зазнавали погромів. Наприкінці 1773 року в бостонську гавань прийшов перший корабель з чаєм Ост-Індійської компанії - «Дартмут». Стався конфлікт між портовою адміністрацією і «Синами свободи». Революціонери швидко зібрали кілька мітингів, на яких люди вимагали, щоб чай був знищений. Власник і капітан «Дартмуту» пообіцяли повернути чай до Британії. Однак губернатор Бостона наказав заблокувати гавань і не допустити відбуття нерозгружених кораблів. 16 грудня 1773 капітан Роч просив губернатора Хадчінсона дозволити кораблям відплисти без розвантаження, але отримав відмову. Незабаром група «Синів свободи», одягнена в національні костюми індіанців й озброєна сокирами і киями, проникла на борт «Дартмуту» й кораблів «Елеанора« та «Бівера», які пристали, швидко спустошила трюми і викинула за борт близько 45 тонн чаю. Ця подія увійшла в історію як «Бостонське чаювання«, яке стало одним із каталізаторів війни за незалежність США, показавши прагнення народу тринадцяти колоній здобути незалежність.

16 грудня 1899 року вихідцем з Британії Альфредом Едвардсом був заснований італійський футбольний клуб «Мілан». Першим капітаном «Мілана» став Герберт Кілпін. Саме він придумав форму клубу та її кольори: чорний і червоний. Червоний колір символізував диявола-покровителя команди, а чорний - небезпеку, яка загрожувала всім його суперникам. Емблемою клубу став щит із зображенням червоного англійського Хреста. 11 березня 1900 року «Мілан» провів свій перший неофіційний матч. Суперниками стали футболісти іншого міланського клубу - «Медіоланума». «Мілан» виграв матч із рахунком 3:0. Ця перемога надихнула команду, вона вирішила вступити у Федерацію футболу Італії. У першому своєму офіційному матчі 15 квітня 1900 року проти «Торінезе» «міланці» програли з рахунком 0:3. Однак не зневірилися і в наступному сезоні постали дуже боєздатним колективом. У різні роки кращими бомбардирами клубу були Луї ван Хег, П'єріно Праті, Джузеппе Сантагостіно, Філіппо Індзагі, Марко ван Бастен, Альдо Боффі, Жозе Альтафіні, Джанні Рівера, Гуннар Нордаль, Андрій Шевченко. Домашній стадіон «Мілана», «Сан-Сіро», був побудований президентом «россонері» П'єро Піреллі для свого клубу і відкритий у 1926 році. Він є найбільшим футбольним стадіоном в Італії і вміщує трохи більш як 80 тисяч уболівальників. На сьогодні «Мілан» є одним із найтитулованіших клубів світу і входить у десятку футбольних клубів із найвищими доходами.

У 1920 році стався землетрус в китайській провінції Ганьсу, він забрав життя понад 200 тисяч людей, з них 20 тисяч просто замерзли, залишившись без даху над головою.

У 1946 році 41-річний Крістіан Діор, за підтримки «короля Текстилю» Марселя Буссака, відкрив будинок моди на авеню Монтень у Парижі. Штат будинку склав 85 осіб, а стартовий капітал - 6 мільйонів франків. У лютому 1947 року була представлена перша і найзнаменитіша колекція легендарного кутюр'є. По подіуму йшли чарівні манекенниці в пишних сукнях із затягнутою талією і високо піднятим бюстом. Образ «прекрасної дами» від Діора кардинально відрізнявся від аскетичної моди військової пори. Головний редактор журналу «Harper's Bazaar» Кармел Сноу назвала творіння Діора - New Look, «Новий вигляд». Колекція вийшла неймовірно успішною. У Діора побажали одягатися найбагатші й найзнаменитіші клієнтки, від членів європейських монарших прізвищ до голлівудських зірок. У цьому ж році Діор запустив парфумерний бренд «Christian Dior Parfum». Перший аромат дизайнер назвав «Міс Діор», на честь своєї сестри. У 1948 році компанія відкрила бутік у Нью-Йорку, а в наступному створила систему ліцензування для просування своїх трикотажних виробів на американському ринку. У 1952 році відкрилася лондонська філія фірми «Christian Dior Models Limited». Уже через рік діяльність компанії поширилася на Мексику, Канаду, Кубу та Італію. Сьогодні французький будинок моди «Christian Dior» виробляє одяг, парфумерію, декоративну косметику, Аксесуари, Панчохи, нижню білизну та засоби по догляду за шкірою. Обороти компанії становлять понад 20 млрд євро на рік, а число співробітників - понад 76 тисяч осіб. Сама компанія у 1984 році була куплена Бернаром Арно. Сучасна Christian Dior se по суті є номінальною, через яку група сім'ї Арно здійснює контроль над своєю часткою в компанії LVMH, найбільшому в світі виробнику предметів розкоші. LVMH, серед інших активів, володіє будинком високої моди Christian Dior. Крістіан Діор мав славу великого кутюр'є протягом усього 10 років: він помер раптово, у результаті серцевого нападу, в жовтні 1957 року. Йому було всього 52 роки. Його бачення в різні роки продовжували зберігати і розвивати шість дизайнерів - Ів Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Галліано, Раф Сіммонс і Марія Грація Кьюрі - кожен на свій творчий лад, але з незмінним зверненням до витоків будинку Діор, особливо, до його Bar Suit, що увійшов до підручників моди.

У 1947 році Вільям Шоклі, Джон Бардін і Уолтер Браттейн в лабораторіях Bell Labs уперше створили діючий біполярний транзистор.

У 1960 році сталося зіткнення двох пасажирських літаків над Нью-Йорком, загинули 134 людини. Найбільша авіакатастрофа в світі на той час. Під час розслідування вперше були використані дані бортових самописців.

У 1997 році після перегляду однієї з серій аніме «Покемон» у лікарні Японії були доставлені діти з ознаками епілепсії.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 16 грудня вшановує пам'ять єпископа Іоанна Мовчальника. Прізвисько «Мовчальник» святий отримав за безмовність, яку зберігав понад 40 років. Сьогодні дуже вдалий час для приказки «Мовчання - золото». Згідно з давніми переказами, тому, хто буде небагатослівним у цей день - незабаром посміхнеться удача.

Що сьогодні не можна робити

Не конфліктуйте. Якщо посваритися в цей день, то такі стосунки будуть тривати протягом року. Постарайтеся не співати і не кричати.

Прикмети на 16 грудня

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- земля ще не промерзла, а йде сніг - наступний рік буде важким;

- випало мало снігу - врожай буде поганим.

16 грудня іменини

Іменини у Сави, Миколи, Андрія, Івана та Георгія.

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Автор: Нана Чорна