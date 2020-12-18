18 грудня - 352-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 13 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 5 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 18 грудня 2020

Цього дня світ відзначає Міжнародний день мігранта і Міжнародний день арабської мови.

У США - День аутсайдера, День вантуза на голові, День потворного різдвяного светра, День випікання печива, День розмови по телефону як ельф, День смаженого молочного порося, в Бразилії - День маффіна, у Молдові - День поліції, в Катарі - Національний день, у Киргизстані - День працівників страхового ринку.

Пам'ятні дати 18 грудня, річниці та події

Читайте такожЩо подарувати дитині на День святого Миколая: найкращі ідеї дарунків хлопчикам і дівчаткамУ 1865 році в цей день була ухвалена Тринадцята поправка до Конституції США, що скасовує рабство.

У 1953 році було розпочато кольорове телевізійне мовлення з використанням системи NTSC.

18 грудня 1958 США запустили перший у світі супутник зв'язку на земну орбіту. Сателіт SCORE (у розшифрованому вигляді — «Сигнал зв'язку за допомогою релейного обладнання, що обертається по орбіті») став першим досвідом землян у трансляції повідомлень і запам'ятався як перший супутник в історії, що «говорить».

18 грудня 1994 року відомий французький спелеолог Жан Марі Шове з двома помічниками обходив ущелину Пон-д'арк у французькому департаменті Ардеш. Дослідники натрапили на печерну галерею. Направивши ліхтарик на кам'яну стіну, археологи побачили на ній древній малюнок мамонта. Детальніше дослідивши грот, вони знайшли більш як триста портретів тварин. Тут були і леви, і носороги, і коні... цілий наскальний звіринець! На південному сході Франції є досить багато печер із подібним наскальним живописом, проте жоден із них не може зрівнятися з печерою Шове ні за розмірами, ні за збереженням, ні майстерністю виконання малюнків. Вік деяких із них досягає 30-33 тисяч років. Французький археолог Жан Клотт, ретельно дослідивши печеру Шове, заявив, що наші предки напевно навчилися малювати ще до переселення в Європу. А прибули вони сюди близько 35 тисяч років тому.

У 2001 році сталася сильна пожежа в соборі Святого Іоанна Богослова, розташованому в Нью-Йорку у верхній частині Манхеттена.

18 грудня 2004 року в Пекінському оперному театрі завершився перший в історії Міжнародний конкурс «Міс пластична хірургія». Перемогу здобула 22-річна фен Цзянь, студентка з Цзінліня. Хірурги допомогли їй обзавестися складочкою на повіках, позбутися жирових відкладень на животі, облагородити форму скул та скорегувати овал обличчя. Всього дівчина перенесла чотири пластичні операції. Красуня висловила надію, що цей конкурс стане добрим знаком для публіки, додавши, що подібні заходи допоможуть розвіяти забобони, пов'язані з «пластикою». Переможниця отримала цінні подарунки на суму 50 тисяч юанів (6 тисяч доларів). До фіналу дійшли 19 претенденток віком від 17 до 62 років. Щоб виключити можливість обману, від конкурсанток зажадали довідки про хірургічні втручання. Ідея такого змагання виникла кількома місяцями раніше, коли на одному з китайських конкурсів краси журі дискваліфікувало учасницю, дізнавшись, що та виправила свою зовнішність за 110 тисяч юанів (13 тисяч доларів). Нині в Китаї спостерігається бум пластичної хірургії, по всій країні зростає мережа клінік, які пропонують весь спектр послуг - від ліпосакції до зміни розрізу очей. Обсяг ринку пластичних операцій становить близько 2,4 мільярда доларів на рік.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 18 грудня вшановує пам'ять преподобного Сави Освяченого. Інші назви свята: «Сава», «Саввин день», «Сава з салом».

Що сьогодні не можна робити

Цього дня краще ні за які роботи не братися – все може піти прахом.

Прикмети на 18 грудня

Читайте такожКоли Великдень у 2021 році: дата великого християнського свята в УкраїніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- білки залишають гнізда й спускаються з дерев – до відлиги;

- небо зоряне - до морозів.

18 грудня іменини

Іменини у Сергія, Гурія, Захара, Геннадія та Іллі.

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Автор: Нана Чорна