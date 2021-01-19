19 січня - 19-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 346 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 6 січня Юліанського календаря.

Яке свято 19 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються День варіння зілля, День апельсинових казок, День художника поза законом, Всесвітній день сиру «Кварк», Міжнародний тиждень безпеки снігоходів.

У США - День попкорну, День друкарської фарби, День консервної банки, День подяки зброї, День позбавлення світу від химерних дієт, у Білорусі - День працівника Служби порятунку, у Бонейрі - День відпочинку після карнавалу, в Ефіопії - свято Хрещення, в Індії - День мови кокборок.

Пам'ятні дати 19 січня, річниці та події

Читайте такожВодохреще 2021: що означає свято, як відзначають, що можна й заборонено робитиУ 1649 році цього дня в Квебеку відбулася перша у Канаді страта. Була страчена 16-річна дівчинка, звинувачена у крадіжці.

У 1825 році американський підприємець Езра Даггетт запатентував консервну банку для зберігання в ній харчових продуктів.

У 1903 році було оголошено про проведення першої велогонки «Тур де Франс».

У 1906 році стартував вихід у світ першого українського сатиричного журналу «Шершень».

У 1907 році в журналі «Вар'єте» з'явилися перші рецензії на кінофільми.

У 1915 році Джордж Клод отримав патент на рекламне оголошення, оформлене неоновими лампами.

У 1938 році американська фірма «General Motors» першою в світі почала серійне виробництво дизельних двигунів.

У 1939 році в США Ернест Хаузен з Вісконсіна встановив не побитий досі рекорд з обскубування курки - 4,4 секунди.

У 1955 році надійшли в продаж перші комплекти гри «Ерудит».

У 1955 році в цей день президент США Дуайт Ейзенхауер провів у Білому домі першу в світі телевізійну прес-конференцію. Хоча американські президенти відповідали на запитання представників ЗМІ на прес-конференціях з 1913 року, спочатку подібні заходи були «не для друку». Вони перейшли на принцип відкритості 19 січня 1955 року, коли Дуайт Ейзенхауер вперше дозволив показати по телебаченню і в новинних передачах відзняту прес-конференцію. «Я радий, що ми передали плівку з виступом на радіо, телебачення і в кінохроніку. До біса цих необ'єктивних газетярів; ми йдемо безпосередньо до народу, який зможе в точності почути, що каже президент Ейзенхауер, не читаючи ці спотворюючі правду публікації», – заявив Джеймс Хагерті, прес-секретар президента. 33-х хвилинна прес-конференція була відредагована телевізійниками, в результаті скоротившись до 28 хвилин. Саме звідси йде відомий вислів: «усе одно потім виріжуть...».

У 1967 році німець карі Таух написав найкоротший в історії заповіт: «усе - моїй дружині».

У 1991 році в Токіо японська бігунка Масако Тіба встановила нині діючий світовий рекорд у напівмарафоні - 1 година 06,43 сек.

У 2001 році був заарештований старший дворецький принцеси Діани, який вкрав особисті речі своєї господині після її загибелі.

У 2001 році в Бельгії було дозволено вживання й зберігання марихуани.

У 2001 році в Австралії був запатентований робот для занять віртуальним сексом.

У 2006 році з космодрому Канаверал за допомогою ракети-носія Атлас-5 була запущена американська автоматична міжпланетна станція New Horizons, призначена для дослідження Плутона.

Яке сьогодні церковне свято

19 січня християни відзначають завершальне свято різдвяного циклу - Водохреще. Цього дня вода в будь-якому джерелі вважається святою, має цілющу силу. Прийнято купатися в ополонці.

Що сьогодні не можна робити

У день Хрещення Господнього один із найсуворіших постів у році. Він тримається, поки не зійде перша зірка. Після допускається перший повноцінний прийом їжі.

Прикмети на 19 січня

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- повний місяць - навесні буде повноводдя;

- зоряна ніч - до хорошого врожаю горіхів і ягід;

- йде пухнастий сніг - до хорошого врожаю зернових;

- ясна й холодна погода - до посушливого літа, снігова і похмура - до рясного врожаю.

19 січня іменини

Іменини у Івана і Феофана.

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Автор: Нана Чорна