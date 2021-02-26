26 лютого - 57-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 308 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 13 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 26 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день неквапливості, Всесвітній день фісташок, Міжнародний день боротьби зі знущаннями.

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на весь рікУ США - День без соломинки, День розповідання казок, День термоса, День особистого шеф-кухаря, у Китаї - Свято ліхтарів «Юаньсяо», в Ізраїлі - Карнавальне свято «Пурім», у Тайвані - День туризму, в Азербайджані - День пам'яті жертв Ходжали, в Таїланді - День кооперативів, Свято «Макха Буча» (воно також відзначається у Камбоджі і Лаосі), в Кувейті - День звільнення, у Шрі-Ланці - День повного місяця «Навам Поя», у Норвегії - Фестиваль льодової музики.

Пам'ятні дати 26 лютого, річниці та події

У 1852 році в цей день британський фрегат «Біркенхед» затонув поблизу мису Доброї Надії, загинуло 454 людини.

У 1878 році французький філолог Еміль літтре придумав термін «мікроб». Це він зробив на прохання вченого Шарля Еммануеля Седійо дати відповідну назву мікроорганізмам.

У 1917 році в нью-йоркській студії фірми «Victor» була записана перша джазова грамплатівка.

У 1919 році в США, у штаті Арізона, був заснований Гранд-Каньйон - перший Національний парк.

У 1930 році в Нью-Йорку був убитий один із босів американської мафії Том Рейн. Так почалася найбільша в історії США війна мафіозних кланів.

У 1935 році винахідник, шотландський фізик Роберт Уотсон-Уотт провів перші випробування пристрою «радар».

26 лютого 1936 року в німецькому Штутгарті вийшов перший «народний» автомобіль «Фольксваген». Історія така: автоконструктор, промисловець Фердинанд Порше, організувавши в березні 1931 року «Конструкторське бюро Порше», зайнявся розробкою двигунів для автомобілів, літаків, кораблів. Мрією Порше було створити автомобіль, який за ціною був би доступним найширшим верствам населення. Нацисти, які прийшли до влади, зробили замовлення, яке дало можливість Порше здійснити свою мрію. У 1937 році «Фольксваген» був запущений у виробництво серійно. Для масового випуску вирішено було побудувати найбільший у Німеччині автозавод. Його будівництво було розпочато в 1938 році у Вольфсбурзі. У первозданному вигляді завод проіснував до 1944 року. Під час війни він був майже повністю зруйнований американською авіацією. Відновлення заводу в післявоєнні роки взяв на себе англійський уряд, що передав у 1945 році компанії «Фольксваген» замовлення на виробництво 20000 автомобілів. Через 27 років після закінчення Другої світової війни, «Фольксваген» став найбільш продаваним автомобілем. Фердинанд Порше як гордий батько свого винаходу пройшов із автомобілем шлях від перших креслень до світової популярності. У 1955 році відбулася урочиста церемонія з приводу випуску мільйонного «Фольксвагена».

У 1954 році в США з'явилася перша фотонабірна друкарська машина.

У 1955 році льотчик-випробувач фірми «Норт Америкен» Джордж Сміт здійснив перше в історії авіації успішне катапультування на надзвуковій швидкості.

У 1995 році зазнав фінансового краху один із найстаріших англійських банків - «Берінгс», заснований у 1762 році Френсісом Берінгом. Клієнтами банку були члени королівської сім'ї й сама королева Єлизавета II.

У 2004 році парламент Європейського Союзу ухвалив декларацію, в якій офіційно визнав сталінську депортацію чеченського народу 23 лютого 1944 року актом геноциду.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 26 лютого вшановує пам'ять Мартиніана Кесарійського. У народі йому моляться, щоб він позбавив спокус і допоміг зберегти сім'ю. У народі день назвали Мартиніанів, або «Світлий день».

Що сьогодні не можна робити

Не рекомендується займатися фінансовими справами, брати в борг і здійснювати великі покупки. У будинку бажано провести генеральне прибирання. Не можна вишивати, в'язати та шити, в цілому займатися всім тим, що пов'язано з нитками.

Прикмети на 26 лютого

Читайте такожПрощена неділя 2021-коли і як відзначають в УкраїніЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- яка погода в цей день, такою буде весна;

- сніг не тане - весна буде холодною;

- мороз - літо буде спекотним.

26 лютого іменини

Іменини у Зої, Фотинії, Світлани, Симеона, Стефана, Віри, Анни, Івана, Михайла, Василя, Павла, Євгена та Володимира.

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Автор: Нана Чорна