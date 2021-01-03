3 січня - 3-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 362 дні. У XX і XXI століттях цей день відповідає 21 грудня Юліанського календаря.

Яке свято 3 січня 2021

Цього дня у світі відзначаються День пам'яті княгині Ольги, День бенгальських іскор і гірляндних вогнів, День народження соломинки для коктейлів, Memento Mori Day.

У США - День вишні в шоколаді, Фестиваль сонного дня, День жінок у рок-н-ролі, День ганьби, в Японії - Фестиваль Тамасесері, в Естонії - День пам'яті борців Визвольної війни, у Буркіна-Фасо - День революції, в Індонезії - День Міністерства у справах релігії.

Пам'ятні дати 3 січня, річниці та події

Читайте такожВихідні у січні 2021: скільки будемо відпочивати у перший місяць нового рокуУ 1870 році почалося спорудження Бруклінського моста. Це - одины з найстаріших підвісних мостів у США. Його довжина становить 1825 метрів, він перетинає протоку Іст-Рівер та з'єднує Бруклін і Манхеттен у Нью-Йорку. На момент закінчення будівництва він був найбільшим висячим мостом у світі і першим мостом, в конструкції якого використовувалися сталеві троси. Міст побудований з вапняку, граніту і розендейлівського цементу. Первісна назва - Міст Нью-Йорка і Брукліна. У 1915 році за мостом офіційно було закріплено його поточну назву. У 1964 році міст був внесений до списку національних історичних пам'яток. На сьогодні міст залишається найпопулярнішим місцем відпочинку і велосипедних прогулянок для жителів Нью-Йорка, а завдяки Голлівудським фільмам вважається одним із символів міста.

3 січня 1888 Марвін Стоун запатентував соломинку для коктейлю.

У 1962 році 3 січня Папа Римський відлучив від церкви главу Куби Фіделя Кастро.

3 січня 1959 року Аляска стала 49-м і найбільшим за територіэю штатом США. Сам договір про продаж Росією Аляски і Алеутських островів Сполученим Штатам Америки був підписаний 30 березня 1867 року, в жовтні цього ж року Аляска була передана США. Росія отримала за півострів протяжністю близько 700 км 7 мільйонів 200 тисяч доларів. Після переходу Аляски в американське підданство протягом 17 років півостровом відало військове міністерство США. Поступово Аляска ставала рентабельною. Хутро, рибовидобуток, рибообробні консервні заводи, розробка копалень змінили статус і життєві уклади Аляски. У 1884 році Конгрес США прийняв рішення про створення на території півострова органів управління, був призначений губернатор, окружний суддя, окружне журі, виділено було 25 тисяч доларів на шкільну освіту, введено адміністративну заборону на виробництво алкоголю. І почався тривалий шлях Аляски до отримання статусу штату.

У 1977 році 3 січня був зібраний перший комп'ютер фірми Apple.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 3 січня вшановує пам'ять Прокопія Вятського - юродивого християнського святого. Інші назви свята: «Напівкорм», «Петро», «Петро-напівкорм», «Прокофій», «Уляна». У народі вірили - якщо сьогодні покласти на стіл срібну ложку, то злі люди не зможуть переступити поріг будинку.

Що сьогодні не можна робити

У цей день сни віщі. Будьте обережніше, якщо побачите погану ознаку. Не підглядайте і не підслуховуйте.

Прикмети на 3 січня

Читайте такожКолядки для дітей на новорічні свята 2021: найкрасивіші віршіЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- яка погода 3 січня, такою вона буде у вересні;

- багато снігу - буде багатий урожай;

- у лісі відлуння чітке - настають сильні морози.

3 січня іменини

Іменини у Женев'єви, Леонтія, Михайла, Микити, Петра, Прокопія, Сергія, Уляни, Фемістоклея і Філарета.

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Автор: Нана Чорна