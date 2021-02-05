5 лютого - 36-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 329 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 23 січня Юліанського календаря.

Яке свято 5 лютого 2021

Цього дня у світі відзначаються День ерудита, День прикрашання планів на майбутнє, Всесвітній день читання вголос, Всесвітній день «Нутелли», День катастрофи.

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Пам'ятні дати 5 лютого, річниці та події

У 1778 році Південна Кароліна першою зі штатів ратифікувала «Статті Конфедерації і вічного союзу» - перший конституційний документ США.

5 лютого 1783 року в італійській Калабрії почався сильний землетрус, що тривав 2 місяці. Потужні підземні поштовхи та цунамі, що слідували один за іншим, перетворили на руїни місто Реджо-ді-Калабрія та ще 180 населених пунктів. Усього постраждали понад 380 поселень. Жертвами стихії стали близько 60 тисяч людей, ще понад 10 тисяч життів забрали епідемії, викликані наслідками найтривалішого в історії землетрусу.

У 1916 році в Цюріху відкрилося «Кабаре Вольтер» - місце народження дадаїзму, авангардистської течії в літературі, образотворчому мистецтві, театрі і кіно. Теоретики мистецтва вважають, що з дадаїзму бере свій початок постмодернізм.

У 1919 році запрацювала перша в Європі регулярна авіалінія - Берлін-Веймар.

У 1952 році в Нью-Йорку був встановлений перший у світі світлофор для пішоходів.

У 1958 році над островом Тайбі, що біля узбережжя американського штату Джорджія, зіткнулися бомбардувальник B-47 і винищувач F-86, у результаті чого відбулося скидання бомбардувальником в океан водневої бомби Mark 15. Наступні за цим пошуки бомби успіхом не увінчалися. Знайдена вона була аж у 2004 році, проте підняти бомбу поки не вдалося. За офіційним звітом ВПС США, вона не становить серйозної загрози, адже бойова капсула в ній була замінена на навчальну. Однак лист помічника міністра оборони США до Конгресу, написаний у 1966 році і розсекречений у 1994, включає дані про те, що бомба містила повністю зібрану боєголовку з плутонієм.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 5 лютого вшановує пам'ять Климента Анкірського і Агафангела. У народі день назвали Агафій півхлібник.

Що сьогодні не можна робити

Не можна відмовляти в допомозі бідним і знедоленим, також не можна голосно лаятися – втратите голос. Не можна, щоб у будинку було брудно, - краще провести генеральне прибирання.

Прикмети на 5 лютого

Читайте такожМасниця 2021: коли починається, історія свята та традиції святкуванняЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- сніг лежить товстим шаром - рік буде хлібним;

- мороз і сонце-серпень буде спекотним;

- кричать синиці - скоро прийдуть сильні морози.

5 лютого іменини

Іменини у Геннадія, Климента, Феоктиста, Івана, Володимира і Катерини.

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Автор: Нана Чорна