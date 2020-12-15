Як вибрати червону ікру / фото прес-служба

Червона ікра користується дуже високим попитом перед Різдвом і Новим роком. Цей делікатес часто присутній на святковому столі. Багато магазинів продають ікру зі знижкою перед святами, а шахраї наживаються на покупцях і продають підроблену ікру.

Як вибрати натуральну червону ікру

  • Банка. Банка ікри повинна бути без механічних пошкоджень і містити чітку інформацію. Намагайтеся вибирати прозору банку, щоб було видно ікринки. Ікринки повинні бути однакового кольору і розміру.
  • Звук. Злегка збовтайте ікру. Якщо ви чуєте булькаючі звуки - ікра може бути не дуже свіжою.
  • Термін придатності. Купуйте ікру, якій не більше три місяці - вона вважається найсмачнішою.
  • Домашня перевірка. Провести перевірку ікри після покупки можна вдома. Для цього слід залити ікру теплою водою. Якщо вода придбала молочний колір - це натуральний продукт. Вода залишилася прозорою - ви купили підробку з желатину.
  • Ціна. Занадто низька ціна ікри повинна насторожити. Ціна на лососеву ікру на вагу не може бути дешевше 200 гривень за 80 грамів.
  • Правильне зберігання. Зберігати ікру при мінусовій температурі можна 12 місяців, якщо при плюсовій – 6 місяців. Ікра в пластмасовій банці зберігається тільки 3 місяці.

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Автор: Катерина Пулатова