Як вибрати червону ікру / фото прес-служба
Червона ікра користується дуже високим попитом перед Різдвом і Новим роком. Цей делікатес часто присутній на святковому столі. Багато магазинів продають ікру зі знижкою перед святами, а шахраї наживаються на покупцях і продають підроблену ікру.
Як вибрати натуральну червону ікру
- Банка. Банка ікри повинна бути без механічних пошкоджень і містити чітку інформацію. Намагайтеся вибирати прозору банку, щоб було видно ікринки. Ікринки повинні бути однакового кольору і розміру.
- Звук. Злегка збовтайте ікру. Якщо ви чуєте булькаючі звуки - ікра може бути не дуже свіжою.
- Термін придатності. Купуйте ікру, якій не більше три місяці - вона вважається найсмачнішою.
- Домашня перевірка. Провести перевірку ікри після покупки можна вдома. Для цього слід залити ікру теплою водою. Якщо вода придбала молочний колір - це натуральний продукт. Вода залишилася прозорою - ви купили підробку з желатину.
- Ціна. Занадто низька ціна ікри повинна насторожити. Ціна на лососеву ікру на вагу не може бути дешевше 200 гривень за 80 грамів.
- Правильне зберігання. Зберігати ікру при мінусовій температурі можна 12 місяців, якщо при плюсовій – 6 місяців. Ікра в пластмасовій банці зберігається тільки 3 місяці.
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