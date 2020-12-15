Червона ікра - популярний делікатес на новорічному столі.

Червона ікра користується дуже високим попитом перед Різдвом і Новим роком. Цей делікатес часто присутній на святковому столі. Багато магазинів продають ікру зі знижкою перед святами, а шахраї наживаються на покупцях і продають підроблену ікру.

Як вибрати натуральну червону ікру

Банка . Банка ікри повинна бути без механічних пошкоджень і містити чітку інформацію. Намагайтеся вибирати прозору банку, щоб було видно ікринки. Ікринки повинні бути однакового кольору і розміру.

. Банка ікри повинна бути без механічних пошкоджень і містити чітку інформацію. Намагайтеся вибирати прозору банку, щоб було видно ікринки. Ікринки повинні бути однакового кольору і розміру. Звук . Злегка збовтайте ікру. Якщо ви чуєте булькаючі звуки - ікра може бути не дуже свіжою.

. Злегка збовтайте ікру. Якщо ви чуєте булькаючі звуки - ікра може бути не дуже свіжою. Термін придатності . Купуйте ікру, якій не більше три місяці - вона вважається найсмачнішою.

. Купуйте ікру, якій не більше три місяці - вона вважається найсмачнішою. Домашня перевірка . Провести перевірку ікри після покупки можна вдома. Для цього слід залити ікру теплою водою. Якщо вода придбала молочний колір - це натуральний продукт. Вода залишилася прозорою - ви купили підробку з желатину.

. Провести перевірку ікри після покупки можна вдома. Для цього слід залити ікру теплою водою. Якщо вода придбала молочний колір - це натуральний продукт. Вода залишилася прозорою - ви купили підробку з желатину. Ціна . Занадто низька ціна ікри повинна насторожити. Ціна на лососеву ікру на вагу не може бути дешевше 200 гривень за 80 грамів.

. Занадто низька ціна ікри повинна насторожити. Ціна на лососеву ікру на вагу не може бути дешевше 200 гривень за 80 грамів. Правильне зберігання. Зберігати ікру при мінусовій температурі можна 12 місяців, якщо при плюсовій – 6 місяців. Ікра в пластмасовій банці зберігається тільки 3 місяці.

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Автор: Катерина Пулатова