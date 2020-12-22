Найліпші вітальні слова та картинки в день іменин Анни.

Сьогодні, 22 грудня, відзначається День святої Анни. Свято встановлене на згадку про непорочне зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

Читайте такожДень святої Анни: історія, прикмети та заборони святаУ народі свято має багато назв: Зачаття, Анна Темна, Анна Холодна, Анна Зимова, Ганни, зачаття Пресвятої Богородиці.

До того ж цього дня вітальні слова з Днем ангела лунають на адресу всіх жінок, названих іменем Анна (Ганна). УНІАН зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, а також красиві листівки і картинки з нагоди їхніх іменин.

З Днем ангела Анни – вірші та листівки

***

Ангел твій зиму приносить,

І для тебе в небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім'ї любов та шану

Із днем ангела Анно!

***

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім’я твоє — наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

***

З днем ангела святої Анни

Прийми мої сердечні привітання,

Хай покровителька твоя з небес,

Благословить душі і тіла процвітання

***

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Тебе, Аню, вітаю,

Будь прекрасною, як квітка,

І хай щастя заповнює

В житті кожен куточок.

Будуть радісні зустрічі

Дні собою розбавляти,

І любов теплом навічно

Тебе буде зігрівати!

***

Зі святом тебе, Ганно!

Жити бажаю яскраво, круто,

Феєрично й успішно,

З вірою в серці і з надією.

Буде поруч нехай коханий,

Чудовий чоловік.

Цінує нехай і обожнює,

Від проблем будь-яких рятує!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Анні помагає,

Ангел покровитель!

Привітання з Днем Анни у прозі та картинках

***

Дорога Аню, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

***

Вітаю тебе, Ганнусю, з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!

***

З днем ангела! Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті, моя добра й мила, Ганно. Хай буде радість у твоїй душі. І понад все – щоб була ти щаслива!

***

Вітаю, Анно. Бажаю тобі завжди любити і з кожним днем розквітати з новою силою, чарівністю. Нехай негаразди тебе оминають, нехай твоє серце і твоя душа потопають в океані щастя і кохання. Здоров'я тобі успіхів і щоденного везіння.

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Автор: УНІАН