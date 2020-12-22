Сьогодні, 22 грудня, відзначається День святої Анни. Свято встановлене на згадку про непорочне зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.
Читайте такожДень святої Анни: історія, прикмети та заборони святаУ народі свято має багато назв: Зачаття, Анна Темна, Анна Холодна, Анна Зимова, Ганни, зачаття Пресвятої Богородиці.
До того ж цього дня вітальні слова з Днем ангела лунають на адресу всіх жінок, названих іменем Анна (Ганна). УНІАН зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, а також красиві листівки і картинки з нагоди їхніх іменин.
З Днем ангела Анни – вірші та листівки
***
Ангел твій зиму приносить,
І для тебе в небі просить:
Долю добру, незрадливу,
Ще й достатку цілу ниву,
У сім'ї любов та шану
Із днем ангела Анно!
***
Голос морських стихій,
Сонця грайливий промінь.
Ім’я твоє — наче хвиль прибій,
Що завжди приходить на спомин.
Аня, яскравих днів
У день іменин тобі!
Вірних друзів та гарних снів,
Багато добра та долі!
***
З днем ангела святої Анни
Прийми мої сердечні привітання,
Хай покровителька твоя з небес,
Благословить душі і тіла процвітання
***
Я Тебе вітаю, мила Анна,
Бо Ангел Твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
щоб доля ніжно цілувала щогодини,
Щаслива будь у колі друзів та родини!
А ще бажаю я Тобі любові і добра!
На многії і благії Твої літа!
***
Тебе, Аню, вітаю,
Будь прекрасною, як квітка,
І хай щастя заповнює
В житті кожен куточок.
Будуть радісні зустрічі
Дні собою розбавляти,
І любов теплом навічно
Тебе буде зігрівати!
***
Зі святом тебе, Ганно!
Жити бажаю яскраво, круто,
Феєрично й успішно,
З вірою в серці і з надією.
Буде поруч нехай коханий,
Чудовий чоловік.
Цінує нехай і обожнює,
Від проблем будь-яких рятує!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Анні помагає,
Ангел покровитель!
Привітання з Днем Анни у прозі та картинках
***
Дорога Аню, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тобі завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.
***
Вітаю тебе, Ганнусю, з днем Ангела і бажаю, щоб за допомогою його молитов влаштувалися всі твої справи, і ти знайшла б спокій і тут, і в майбутньому житті. Нехай сам Господь Бог береже тебе на многії і благії літа. Ще раз зі святом!
***
З днем ангела! Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті, моя добра й мила, Ганно. Хай буде радість у твоїй душі. І понад все – щоб була ти щаслива!
***
Вітаю, Анно. Бажаю тобі завжди любити і з кожним днем розквітати з новою силою, чарівністю. Нехай негаразди тебе оминають, нехай твоє серце і твоя душа потопають в океані щастя і кохання. Здоров'я тобі успіхів і щоденного везіння.
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