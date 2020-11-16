Милі вітальні рядки та барвисті картинки для всіх Світлан у день їхніх іменин.

Сьогодні, 16 листопада, свій День ангела святкують представниці прекрасної статі, що мають чарівне ім’я Світлана.

Читайте такожЗначення імені Світлана: характер, доля, сумісність з іншими іменамиЗагалом, згідно із церковним календарем, іменини Світлани відзначають кілька разів на рік: 26 лютого, 2 квітня і 16 листопада. У ці дні вшановується свята Фотина, яка є покровителькою всіх Світлан. Саме Фотиною або Фотинією нарікають цих дівчаток під час хрещення.

Тож, цього дня всі Світлани приймають вітання з іменинами. УНІАН зібрав найліпші вітальні віршовані та прозові рядки, а також красиві листівки та картинки з нагоди Дня ангела Світлани.

З Днем ангела Світлани – вірші та листівки

***

Світланко мила, сонечко ясне,

Хай тебе щастя, радість не мине,

У День ангела я радості бажаю,

І щиро від душі поздоровляю!

Нехай тобі усе завжди вдається,

А що погане – скоренько минеться,

Кохання в серці буде все життя,

Дарує мир, щасливе майбуття!

***

Світлано мила, добра й ніжна,

Прийми мої вітання!

Бажаю, щоб була успішна

В кар’єрі і в коханні.

Щоб радість у очах світилось,

Щоб молодість не згасла,

Все, що задумано, здійснилось,

Життя було, як казка!

***

Усе найкраще, світле, гарне,

Бажаю щиро я тобі, Світлано!

Везіння, успіху, таланту,

Щастя, радості й кохання!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Світланко, вітає!

***

З днем ангела, Світланко, тебе вітаю,

Багато грошенят бажаю,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті,

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас все тішила,

З кожним днем тільки гарнішала!

***

Промінчик сонця наш, Світлано,

Будь кохана та бажана,

Нехай удача посміхнеться,

Щастя хай тебе торкнеться.

Життя нехай приносить радість,

Щоб без гіркоти, лише в насолоду.

Гроші нехай течуть рікою,

Щоб встигнути за мрією.

Привітання з днем Світлани у прозі та картинках

***

З днем Ангела, дорога Світланко! Я бажаю тобі завжди сяяти від щастя, любити всім серцем і мріяти про все прекрасне і чудове. І нехай мрії всі ці збуваються!

***

Світлано, від усього серця бажаю тобі завжди бути невиправною оптимісткою і ділитися промінчиками позитиву, отримуючи у відповідь тільки добро, щирі усмішки та море радості! Нехай твоє життя буде сповнене блискучими успіхами, яскравими враженнями та неймовірним щастям!

***

У день іменин бажаю тобі, Світланко, постійної світлої смуги в твоєму житті, чистої і щирої любові, красивих і щасливих історій. Будь завжди королевою, наповнюй цей світ своєю красою і завжди добивайся мети!

***

Світланко, вітаю тебе з днем Ангела! Щиро бажаю сяяти від щастя і яскравим промінцем любові світити для своїх близьких. Нехай у твоєму житті будуть тільки світлі почуття, світлі надії, світлі думки і світлі очікування. Цьом!

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Автор: УНІАН