Сьогодні, 16 листопада, свій День ангела святкують представниці прекрасної статі, що мають чарівне ім’я Світлана.
Читайте такожЗначення імені Світлана: характер, доля, сумісність з іншими іменамиЗагалом, згідно із церковним календарем, іменини Світлани відзначають кілька разів на рік: 26 лютого, 2 квітня і 16 листопада. У ці дні вшановується свята Фотина, яка є покровителькою всіх Світлан. Саме Фотиною або Фотинією нарікають цих дівчаток під час хрещення.
Тож, цього дня всі Світлани приймають вітання з іменинами. УНІАН зібрав найліпші вітальні віршовані та прозові рядки, а також красиві листівки та картинки з нагоди Дня ангела Світлани.
З Днем ангела Світлани – вірші та листівки
***
Світланко мила, сонечко ясне,
Хай тебе щастя, радість не мине,
У День ангела я радості бажаю,
І щиро від душі поздоровляю!
Нехай тобі усе завжди вдається,
А що погане – скоренько минеться,
Кохання в серці буде все життя,
Дарує мир, щасливе майбуття!
***
Світлано мила, добра й ніжна,
Прийми мої вітання!
Бажаю, щоб була успішна
В кар’єрі і в коханні.
Щоб радість у очах світилось,
Щоб молодість не згасла,
Все, що задумано, здійснилось,
Життя було, як казка!
***
Усе найкраще, світле, гарне,
Бажаю щиро я тобі, Світлано!
Везіння, успіху, таланту,
Щастя, радості й кохання!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Світланко, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Світланко, вітає!
***
З днем ангела, Світланко, тебе вітаю,
Багато грошенят бажаю,
Щоб не цуралось тебе щастя,
Щоб оминали всі напасті,
Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас все тішила,
З кожним днем тільки гарнішала!
***
Промінчик сонця наш, Світлано,
Будь кохана та бажана,
Нехай удача посміхнеться,
Щастя хай тебе торкнеться.
Життя нехай приносить радість,
Щоб без гіркоти, лише в насолоду.
Гроші нехай течуть рікою,
Щоб встигнути за мрією.
Привітання з днем Світлани у прозі та картинках
***
З днем Ангела, дорога Світланко! Я бажаю тобі завжди сяяти від щастя, любити всім серцем і мріяти про все прекрасне і чудове. І нехай мрії всі ці збуваються!
***
Світлано, від усього серця бажаю тобі завжди бути невиправною оптимісткою і ділитися промінчиками позитиву, отримуючи у відповідь тільки добро, щирі усмішки та море радості! Нехай твоє життя буде сповнене блискучими успіхами, яскравими враженнями та неймовірним щастям!
***
У день іменин бажаю тобі, Світланко, постійної світлої смуги в твоєму житті, чистої і щирої любові, красивих і щасливих історій. Будь завжди королевою, наповнюй цей світ своєю красою і завжди добивайся мети!
***
Світланко, вітаю тебе з днем Ангела! Щиро бажаю сяяти від щастя і яскравим промінцем любові світити для своїх близьких. Нехай у твоєму житті будуть тільки світлі почуття, світлі надії, світлі думки і світлі очікування. Цьом!
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