Іверська ікона – один із найдивовижніших образів Богородиці за чудотворними проявами.

Кожного року 25 лютого православна церква відзначає День Іверської ікони Божої Матері. Сьогодні один із декількох днів, коли віряни вшановують цей чудотворний образ.

День Іверської ікони: історія свята

Іверська ікона у IX столітті перебувала в однієї благочестивої вдови, що жила поблизу міста Нікеї. За часів імператора Феофіла іконоборці знищували святі ікони, з такою метою вони прийшли у дім цієї християнки. Побачивши образ Богородиці, один воїн списом ударив по ньому. Одразу ж з пошкодженого місця потекла кров.

Читайте такожМасниця 2021: дата початку, історія свята та як прийнято відзначатиУражені воїни пішли, а вдова, бажаючи врятувати чудотворну ікону, віднесла її до моря й опустила у воду. Ікона, стоячи на воді, рушила морем і припливла до Афону.

Відтоді минуло близько двох століть. Одного разу ченці Іверської обителі побачили на морі вогненний стовп, що доходив аж до самого неба й в основі котрого була Іверська ікона. Благочестивий чернець Гавриїл за велінням Божої Матері, що з'явилася йому уві сні, пішов по воді, забрав святу ікону і поставив у храмі.

Але на другий день ікони не виявили на тому місці, де її поставили, натомість її знайшли над монастирськими воротами. Так повторювалося декілька разів, поки Богородиця не відкрила святому Гавриїлу свою волю уві сні, сказавши, що не бажає, щоб її охороняли ченці, а хоче бути їхньою берегинею. Тому ченці збудували надбрамну церкву, в якій чудотворна ікона перебуває й донині.

Саме знайденню ченцями монастиря на горі Афон чудотворного образу присвячене сьогоднішнє свято. Оригінал образу нині перебуває там в Іверському монастирі.

Що являє собою Іверська ікона

Іверську ікону називають ще Вратарницею або Воротаркою. Згідно із переказами, її написав євангеліст Лука, сподвижник апостола Павла.

На Іверській іконі зображено Діву Марію з Богонемовлям. Божа Матір тримає немовля на лівій руці – права рука протягнута у молитві до Спасителя, одночасно на нього вказуючи. Лик Спасителя трохи повернутий до Богородиці, яка злегка схилила голову до нього.

Головною ознакою Іверської ікони є кровоточива рана на правій щоці Божої Матері, яка заподіяна, згідно з переказами, іконоборцями.

Про що моляться перед Іверською іконою

Іверська ікона – один із найдивовижніших образів за чудотворними проявами, що виражають найрізноманітніші дії Богородиці в земних межах від усіх напастей, що спричиняють як людські пороки, так і природні катаклізми.

Цій іконі моляться, просячи скерувати на правильний шлях – образ допомагає людям, які покаялися у своїх гріхах. Родичі можуть просити у неї допомоги своїм рідним.

До Іверської ікони Божої Матері звертаються про позбавлення від різних недуг і втіху в бідах, про примноження родючості землі, позбавлення від скорботи й печалі, а також за різних важких ситуацій.

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Автор: УНІАН