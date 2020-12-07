Сьогодні православна церква вшановує святу Катерину Олександрійську.

Щороку 7 грудня свій День ангела відзначають усі жінки, дівчата та дівчатка на ім’я Катерина. Цього дня православна церква вшановує святу Катерину Олександрійську.

Читайте такожНоворічний настрій 2021 власноруч: ідеї самостійно виготовлених святкових прикрасЗа переказами, вона була дочкою правителя Олександрії Єгипетської Конста під час правління імператора Максиміана (305-313). Дівчині не вдавалося знайти коханого, бо вона хотіла вийти тільки за того, хто буде розумнішим за неї. Тоді дівчині допоміг християнський наставник її матері, який і розповів Катерині, що він знає юнака, котрий перевершує її в усьому – це син Божий.

Згодом до Олександрії на язичницьке свято, під час якого приносилися і людські жертви, прибув сам імператор Максиміан. Любов до мучеників-християн і сердечне бажання полегшити їхню долю спонукали Катерину піти до правителя. Дівчина мудро викрила омани язичників. Максиміану не вдалося зламати сильну християнську віру Катерини, тому він наказав стратити її.

УНІАН зібрав найрізноманітніші привітання з Днем ангела Катерини у віршах і прозі, а також картинки та листівки з нагоди іменин.

З Днем ангела Катерина – вірші та листівки

***

Сьоме грудня – Катерини

у Катрусі іменини,

Тож вітаю я свою,

Саму кращу й дорогу!

З Тобою поруч дуже легко,

душі моєї Ти люстерко,

Ти наче сонечко для мене,

Що зігріває землю з неба!

***

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі – синє небо,

Всі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!

***

Катрусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

щоб мрії здійснились Твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

***

Ніжність небес нехай ангел дарує,

Пензлем чарівним хай в серці малює,

Світлі надії, радість та щастя,

Наші вітання тобі, люба Катя!

Твоє ім’я — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

***

Наче зіронька у небі,

Ти прекрасна повсякчас.

Катерино, наша люба,

Завжди радуєш нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для тебе час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для тебе!

***

Гарної такої днини,

Іменини в Катерини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

В житті бажаю радіти,

Й ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо що йде відганяє.

***

Бажаю Катерині щастя,

Не такого як сонце, бо сонце пече,

Не такого як річка, бо річка тече,

Не такого як вітер, бо вітер гуляє,

А такого як небо, бо небо безкрає!

Привітання з Днем Катерини у прозі та картинках

***

Вітаю тебе, Катю, з персональним святом. Нехай батьки – твої творці, завжди тебе підтримують, діти – твої творіння, завжди тебе тішать, а чоловік – твій обранець, завжди оточує тебе любов’ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

***

Катю, з Днем ангела! Таку прекрасну людину і чарівну дівчину вітати приємно і легко. Нехай птах щастя регулярно прилітає в твій дім, крилатий купідон подарує тобі справжню любов, а всього іншого ти досягнеш сама, адже ти велика розумниця і рідкісна красуня!

***

Катрусю, мила, я тебе від душі вітаю і бажаю радісних свят життя, пишноти душі, чарівної краси, доброго серця, хороших друзів, вічного кохання і світлого щастя.

***

Вітаю зі святом, Катерино. У цей чудовий день, хочу побажати тобі залишатися такою ж красивою, щасливою, з прекрасним настроєм і блискучою посмішкою. Будь щаслива, і нехай усі мрії твої здійснюватися.

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Автор: УНІАН