Сьогодні місцеве самоврядування стало основою народовладдя.

Сьогодні, 7 грудня, в Україні відзначають День місцевого самоврядування. Це свято присвячене вшануванню самоврядування як найбільш демократичної форми правління. Це також професійне свято працівників органів місцевого самоврядування та міських і обласних депутатів.

Історія свята

Дата свята була встановлена указом Президента від 25 листопада 2000 року, "...враховуючи велике значення місцевого самоврядування для розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності...".

Громада здавна була в Україні особливою формою організації суспільства. Громада - це суспільство рівноправних осіб. Саме громадське суспільство є невіддільною рисою українського народу. Такий устрій панував в українському селі та запорізькому козацтві. Про значення громади в історії держави писали Грушевський та Франко.

Українське народовладдя зазнало значного удару під тиском Російської імперії та радянської влади. Кріпацтво, голодомори та репресії інакомислячих були покликані придушити ініціативність українців та їх згуртованість.

Привітання з днем місцевого самоврядування

Привітання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова: "Шановні представники органів місцевого самоврядування! Від вашої роботи залежить якість та комфорт нашого життєвого простору. Чи відремонтована школа у селі, достатньо парків у місті, чи відремонтовані дороги в області? Це ті питання, на які безпосередньо впливає ваша щоденна робота."

Шановні співвітчизники! Щиро вітаємо вас із Днем місцевого самоврядування! Це свято тісно пов’язане зі здобуттям Україною незалежності, розбудовою власної державності та демократії. Становлення самоврядних традицій - особлива сторінка в історії українського державотворення. Хочу подякувати за чесну й самовіддану працю сільських, селищних, міських голів, депутатів і працівників виконавчих апаратів місцевих рад, за активну участь широких мас населення в управлінні державою.

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Вітаємо всіх земляків з Днем місцевого самоврядування! Бажаємо усім працівникам органів місцевого самоврядування, депутатам місцевих рад, ветеранам самоврядної ниви, міцного здоров’я, родинного щастя, благополуччя, добра і достатку. Хочемо побажати вам у цей день сил, наснаги, успіхів у роботі, здоров’я та щастя й, звичайно ж, мирного неба над головою.

День місцевого самоврядування - це свято тих, хто працює в органах місцевої влади, депутатів і усіх громадян, які вболівають за проблеми свого міста, дбають про розквіт і зростання держави. Бажаю усім, хто працює на благо людей, міцного здоров'я, добробуту й злагоди у ваших родинах, нових успіхів у справі служіння своїй громаді, рідному краю і нашій Україні! Тільки така влада і є справді народною - владою не над суспільством, а легітимною владою самого суспільства, для суспільства і в інтересах суспільства. Зі святом вас!

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Автор: Катерина Пулатова