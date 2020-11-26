У США і Канаді в кожен четвертий четвер листопада відзначають велике свято - День подяки (The Thanksgiving Day). В Америці це державне свято зустрічають з всенародними гуляннями і костюмованими парадами. У 2020 році День Подяки в США відзначатимуть 26 листопада. У канадців свято припадає на другий понеділок жовтня.
Історія свята День подяки
Історія свята пов'язана з англійськими переселенцями, які в 1620 році прибули на новий американський континент на кораблі "Мейфлауер". Більш ніж половина переселенців загинули в першу зиму від холоду і хвороб. З настанням весни ті, хто вижили, заснували Плімутську колонію, що стало початком заселення європейцями Північної Америки.
Читайте такожЧорна п'ятниця 2020 в Україні-найкращі акції , історія та цікаві фактиВирощувати врожай і обробляти землю європейців навчило корінне населення - американські індіанці. Губернатор колоністів в листопаді 1621 року влаштував великий бенкет, на який були запрошені індіанці, що врятували переселенців. Це був перший в історії День подяки.
У наступні 150 років свято відзначали неофіційно. Після становлення незалежності США президент Джордж Вашингтон запропонував зробити День подяки національним святом і відзначати його 26 листопада.
Дата свята була змінена на четвертий четвер листопада президентом Лінкольном. Його рекомендацію виконували не всі Штати. А в 1941 році Рузвельт підписав білль, який встановив офіційну дату свята.
Традиції Дня подяки
У цей день американські сім'ї збираються разом за святковим столом. Всі родичі дякують Богові за все хороше, що сталося в цьому році. У святковому меню обов'язково присутня запечена індичка, журавлинний соус і яблучний сидр. Саме так, на думку деяких істориків, харчувалися переселенці на першому бенкеті з індіанцями.
Читайте такожЩо подарувати на Новий рік 2021: цікаві та оригінальні ідеїКумедною традицією Дня подяки є помилування індички. На галявині біля Білого дому в присутності президента двом індичкам (національній індичці і віце-індичці) зачитують указ про помилування, після чого птахів відправляють жити в зоопарк, де вони проживуть до смерті. Кандидатів для помилування обирають американці шляхом голосування.
На день Подяки заведено робити добрі справи, роздавати обіди біднякам і жертвувати на благодійність. У цей день відкривається період великих різдвяних розпродажів. По всій країні проводяться костюмовані паради та виступи знаменитостей.
День Подяки в Україні
В Україні День подяки з 2017 року неофіційно відзначається 20 вересня. Це свято не пов'язане з американським і є наступником слов'янського Свята жнив. Наші предки на честь закінчення сільськогосподарських робіт дякували Богові за урожай, достаток в сім'ї і хороше здоров'я. У сучасний День подяки також прийнято звертатися до Бога з подяками за все хороше і побажаннями здоров'я і щастя для всієї родини.
Привітання з Днем подяки
Сегодня День благодарения,
Сказать «спасибо» мы должны
За мир, за добрые мгновения,
За блага все, что нам даны!
Желаю всем тепла, уюта,
Здоровья, бодрости заряд!
И пусть вам каждая минута
Несет гармонию и лад!
***
В день благодарения
Желаю вдохновения,
Во всех делах везения,
Огромного терпения!
Пусть краски осени ярки,
В душе тепло горит,
Дни безмятежны и легки,
Судьба благоволит!
Нехай фарби осені яскраві,
В душі тепло горить,
Дні безтурботні і легкі,
Доля благоволить!
В День благодарения
Я благодарю
Всевышнего за мир,
Который я люблю.
Родителям спасибо
Сегодня я скажу,
Что жизнь мне подарили,
Которой дорожу.
В день этот благодарность
Я передам друзьям,
За то, что по земле
Я иду не сам.
Я своим любимым
Спасибо говорю,
За то, что разделили
Со мной судьбу свою.
И от всех живущих
Скажу я в этот праздник,
Спасибо тебе, Господи,
За наш мир прекрасный.
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