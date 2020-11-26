Це свято широко відзначається тільки в Канаді і США, проте широко відоме у всьому світі.

У США і Канаді в кожен четвертий четвер листопада відзначають велике свято - День подяки (The Thanksgiving Day). В Америці це державне свято зустрічають з всенародними гуляннями і костюмованими парадами. У 2020 році День Подяки в США відзначатимуть 26 листопада. У канадців свято припадає на другий понеділок жовтня.

Історія свята День подяки

Історія свята пов'язана з англійськими переселенцями, які в 1620 році прибули на новий американський континент на кораблі "Мейфлауер". Більш ніж половина переселенців загинули в першу зиму від холоду і хвороб. З настанням весни ті, хто вижили, заснували Плімутську колонію, що стало початком заселення європейцями Північної Америки.

Читайте такожЧорна п'ятниця 2020 в Україні-найкращі акції , історія та цікаві фактиВирощувати врожай і обробляти землю європейців навчило корінне населення - американські індіанці. Губернатор колоністів в листопаді 1621 року влаштував великий бенкет, на який були запрошені індіанці, що врятували переселенців. Це був перший в історії День подяки.

У наступні 150 років свято відзначали неофіційно. Після становлення незалежності США президент Джордж Вашингтон запропонував зробити День подяки національним святом і відзначати його 26 листопада.

Дата свята була змінена на четвертий четвер листопада президентом Лінкольном. Його рекомендацію виконували не всі Штати. А в 1941 році Рузвельт підписав білль, який встановив офіційну дату свята.

Традиції Дня подяки

У цей день американські сім'ї збираються разом за святковим столом. Всі родичі дякують Богові за все хороше, що сталося в цьому році. У святковому меню обов'язково присутня запечена індичка, журавлинний соус і яблучний сидр. Саме так, на думку деяких істориків, харчувалися переселенці на першому бенкеті з індіанцями.

Читайте такожЩо подарувати на Новий рік 2021: цікаві та оригінальні ідеїКумедною традицією Дня подяки є помилування індички. На галявині біля Білого дому в присутності президента двом індичкам (національній індичці і віце-індичці) зачитують указ про помилування, після чого птахів відправляють жити в зоопарк, де вони проживуть до смерті. Кандидатів для помилування обирають американці шляхом голосування.

На день Подяки заведено робити добрі справи, роздавати обіди біднякам і жертвувати на благодійність. У цей день відкривається період великих різдвяних розпродажів. По всій країні проводяться костюмовані паради та виступи знаменитостей.

День Подяки в Україні

В Україні День подяки з 2017 року неофіційно відзначається 20 вересня. Це свято не пов'язане з американським і є наступником слов'янського Свята жнив. Наші предки на честь закінчення сільськогосподарських робіт дякували Богові за урожай, достаток в сім'ї і хороше здоров'я. У сучасний День подяки також прийнято звертатися до Бога з подяками за все хороше і побажаннями здоров'я і щастя для всієї родини.

Привітання з Днем подяки

Сегодня День благодарения,

Сказать «спасибо» мы должны

За мир, за добрые мгновения,

За блага все, что нам даны!

Желаю всем тепла, уюта,

Здоровья, бодрости заряд!

И пусть вам каждая минута

Несет гармонию и лад!

***

В день благодарения

Желаю вдохновения,

Во всех делах везения,

Огромного терпения!

Пусть краски осени ярки,

В душе тепло горит,

Дни безмятежны и легки,

Судьба благоволит!

Нехай фарби осені яскраві,

В душі тепло горить,

Дні безтурботні і легкі,

Доля благоволить!

В День благодарения

Я благодарю

Всевышнего за мир,

Который я люблю.

Родителям спасибо

Сегодня я скажу,

Что жизнь мне подарили,

Которой дорожу.

В день этот благодарность

Я передам друзьям,

За то, что по земле

Я иду не сам.

Я своим любимым

Спасибо говорю,

За то, что разделили

Со мной судьбу свою.

И от всех живущих

Скажу я в этот праздник,

Спасибо тебе, Господи,

За наш мир прекрасный.

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Автор: Катерина Пулатова