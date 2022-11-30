День Святого Миколая 2022 - свято, на яке з нетерпінням чекають діти.

Багато вірян нині цікавляться, у який день цьогоріч відзначатиметься День Святого Миколая: 6 чи 19 грудня. Тож на це запитання вирішили відповісти у Православній церкві України.

"Коротка відповідь проста: 19 грудня", - написала ПЦУ на своїй сторінці у Facebook, додавши, що не було ухвалене рішення про зміну календаря, хоча обговорення цієї можливості триває.

Тож дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що і минулого року:

Відео дня

19 грудня – День Святого Миколая

7 січня – Різдво Христове

14 січня – вшановуємо святителя Василія Великого

19 січня – свято Хрещення Господнього

Та в окремих громадах богослужіння до Різдва Христового можуть проводити й 25 грудня. Це можливе лише за спільним рішенням настоятеля і громади.

Святий Миколай вважається одним із найбільш шанованих православних святих, він же став прообразом Санта Клауса та Діда Мороза. У католицьких країнах діти, прокидаючись зранку 6 грудня, шукають подарунок у різдвяних шкарпетках, а діти, які виховуються у православ'ї, знають, що святий Миколай кладе подарунок лише під подушку.

Дискусії щодо дати святкування Різдва

Дата святкування Різдва в Україні в останні роки стала дискусійним питанням. Православні українці розділилися на два табори - прихильники Різдва 25 грудня і прихильники 7 січня. Більшість вірян все ще дотримується другої точки зору, але шанувальників дати 25 грудня стає все більше.

УНІАН розібрав аргументи "за" і "проти" цих двох дат. У цій статті редакція не висловлює свою думку про дату Різдва, а лише цитує найпоширеніші докази прихильників двох дат.

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