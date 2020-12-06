У грудні віруючі вшановують пам'ять Катерини Олександрійської - великомучениці, яка померла за християнську віру. Ця свята вважається покровителькою любові і шлюбу. У цей день власниці імені Катерина відзначають свої іменини.
День святої Катерини - дата у 2020 році
Святі з ім'ям Катерини шануються 5 разів на рік - 5 лютого вшановують Катерину Черкасову, 15 лютого - Катерину Симбірську, 20 березня згадують послушницю Катерину Константинову, а 17 грудня - мученицю Петроградську. Однак найбільші іменини Катерина відзначає 7 грудня. У цей день віруючі шанують пам'ять Катерини Олександрійської.
Історія свята Дня святої Катерини
Свята Катерина народилася у 287 році в Олександрії (зараз Єгипет) в знатній родині. Тоді Олександрія була язичницькою державою, проте мати Катерини потай була християнкою і виховала дочку в цій вірі. Батько дав дочці прекрасну освіту, тому вона знала кілька мов, вивчала філософію, історію, поезію, риторику і медицину, а також була неписаною красунею.
Одного разу вона прийшла в храм під час приношення жертви язичницьким богам, яке здійснював імператор Максимін Даза, і закликала його прийняти християнство.
Імператор був вражений красою і розумом дівчини і намагався умовити її зректися християнської віри. Катерина відмовилася, за що була піддана тортурам. Її били воловими жилами, а потім кинули в темницю, після чого стратили. За переказами, тіло дівчини було перенесено ангела на святу гору Синай.
Читайте також інші новини:
- Вихідні у грудні: як відпочиватимуть українці Цього місяця
- Різдвяний піст 2020: календар харчування по днях, що можна і не можна їсти
- Вихідні на Новий рік у 2021 році: скільки відпочиватимуть українці у січні
- День святого Миколая 2020 в Україні-дата і традиції великого церковного свята
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram