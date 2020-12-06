У цей день християни вшановують пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської, а власниці імені Катерина святкують свої іменини.

У грудні віруючі вшановують пам'ять Катерини Олександрійської - великомучениці, яка померла за християнську віру. Ця свята вважається покровителькою любові і шлюбу. У цей день власниці імені Катерина відзначають свої іменини.

День святої Катерини - дата у 2020 році

Святі з ім'ям Катерини шануються 5 разів на рік - 5 лютого вшановують Катерину Черкасову, 15 лютого - Катерину Симбірську, 20 березня згадують послушницю Катерину Константинову, а 17 грудня - мученицю Петроградську. Однак найбільші іменини Катерина відзначає 7 грудня. У цей день віруючі шанують пам'ять Катерини Олександрійської.

Історія свята Дня святої Катерини

Свята Катерина народилася у 287 році в Олександрії (зараз Єгипет) в знатній родині. Тоді Олександрія була язичницькою державою, проте мати Катерини потай була християнкою і виховала дочку в цій вірі. Батько дав дочці прекрасну освіту, тому вона знала кілька мов, вивчала філософію, історію, поезію, риторику і медицину, а також була неписаною красунею.

Одного разу вона прийшла в храм під час приношення жертви язичницьким богам, яке здійснював імператор Максимін Даза, і закликала його прийняти християнство.

Імператор був вражений красою і розумом дівчини і намагався умовити її зректися християнської віри. Катерина відмовилася, за що була піддана тортурам. Її били воловими жилами, а потім кинули в темницю, після чого стратили. За переказами, тіло дівчини було перенесено ангела на святу гору Синай.

Читайте також інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова