Святу Варвару вважають покровителькою жінок і гірників і захисницею від раптової смерті.

17 грудня Православна Церква святкує Варварин день. Це свято присвячене пам'яті святої великомучениці Варвари. Також в цей день всі дівчата з ім'ям Варвара відзначають свої іменини.

Хто така великомучениця Варвара

Варвара народилася в місті Іліополі в Малій Азії, в багатій язичницької сім'ї. Її батько хотів виховати дочку в язичницькій вірі, але маленька Варвара прийняла християнство. Коли батько дізнався про її переконання, він віддав Варвару міській сторожі, де її жорстоко побили. Історія свідчить, що вночі до дівчини з'явився Бог, і на наступний день вранці Варвара прокинулася без ран на тілі. Після цього Варвару знову катували, а потім стратили. У IV столітті мощі святої Варвари перенесли до Константинополя, а потім до Києва в Золотоверхий Михайлівський монастир.

Традиції Дня Святої Варвари

У Варварин день не можна прати і білити, але можна займатися рукоділлям.

У це свято дівчата готували вареники з маком або сиром і пригощали ними хлопців. Також у воду ставили гілки вишень - якщо до Різдва вони зацвітуть, то дівчина скоро вийде заміж.

17 грудня потрібно прокинутися якомога раніше. За давньою прикметою хто проспить на Варвару - буде сонливим весь рік.

У день Варвари віщували погоду за народними прикметами. Якщо з ранку густий іній - наступний рік буде врожайним на фрукти. Цей день вважався початком перших зимових морозів: "прийшла Варюха – бережи ніс і вухо". Якщо небо вночі в зірках - чекайте холодної зими, якщо воно тьмяне - до тепла.

Привітання з Днем Варвари

Ти Варвара наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

Сьогодні День святої Варвари

Все відзначаємо ми недарма,

Вона красунею була

І світу істину несла!

Нехай вам Свята допомагає,

Від бід лихих оберігає,

В душі хай буде благодать,

Ніколи вам не сумувать!

Поздравляю, милая Варюша!

Нынче День твоей Святой.

Пусть покой наполнит душу,

Счастье будет пусть с тобой.

Вера крепнет пусть, конечно,

И соблазны не тревожат пусть.

Станет жизнь пускай успешной

И вовек не тронет грусть.

Поздравления, Варвара,

В именинный день тебе.

Пусть Святая помогает

Мудрой быть лишь по судьбе.

Пусть она тебя хранит

От обид и горя,

Дарит силы и любовь,

Отведет все хвори.

С гордостью всегда носи

Имя столь прекрасное.

Пусть искрятся только счастьем

Очи твои ясные.

Ты красавица, Варвара,

Пусть звенит твой яркий смех!

Неземные твои чары

Очаровывают всех!

Будь Варварою хранима,

Что на небесах живет!

И люби, и будь любима,

Пусть душа твоя поет!

Пусть Варварушка святая

Веру в сердце укрепит,

От греха оберегает,

От злодеев защитит.

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Автор: Катерина Пулатова