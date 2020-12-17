З днем Варвари поздоровлення / фото bipbap.ru

17 грудня Православна Церква святкує Варварин день. Це свято присвячене пам'яті святої великомучениці Варвари. Також в цей день всі дівчата з ім'ям Варвара відзначають свої іменини.

Хто така великомучениця Варвара

Варвара народилася в місті Іліополі в Малій Азії, в багатій язичницької сім'ї. Її батько хотів виховати дочку в язичницькій вірі, але маленька Варвара прийняла християнство. Коли батько дізнався про її переконання, він віддав Варвару міській сторожі, де її жорстоко побили. Історія свідчить, що вночі до дівчини з'явився Бог, і на наступний день вранці Варвара прокинулася без ран на тілі. Після цього Варвару знову катували, а потім стратили. У IV столітті мощі святої Варвари перенесли до Константинополя, а потім до Києва в Золотоверхий Михайлівський монастир.

Традиції Дня Святої Варвари

У Варварин день не можна прати і білити, але можна займатися рукоділлям. 

У це свято дівчата готували вареники з маком або сиром і пригощали ними хлопців. Також у воду ставили гілки вишень - якщо до Різдва вони зацвітуть, то дівчина скоро вийде заміж.

17 грудня потрібно прокинутися якомога раніше. За давньою прикметою хто проспить на Варвару - буде сонливим весь рік.

У день Варвари віщували погоду за народними прикметами. Якщо з ранку густий іній - наступний рік буде врожайним на фрукти. Цей день вважався початком перших зимових морозів: "прийшла Варюха – бережи ніс і вухо". Якщо небо вночі в зірках - чекайте холодної зими, якщо воно тьмяне - до тепла.

Привітання з Днем Варвари

З іменинами Варвари / фото bipbap.ru

Ти Варвара наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

З днем ангела Варвари / фото bipbap.ru

Сьогодні День святої Варвари

Все відзначаємо ми недарма,

Вона красунею була

І світу істину несла!

Нехай вам Свята допомагає,

Від бід лихих оберігає,

В душі хай буде благодать,

Ніколи вам не сумувать!

З днем ангела Варвари привітання / фото bipbap.ru

Поздравляю, милая Варюша!

Нынче День твоей Святой.

Пусть покой наполнит душу,

Счастье будет пусть с тобой.

Вера крепнет пусть, конечно,

И соблазны не тревожат пусть.

Станет жизнь пускай успешной

И вовек не тронет грусть.

З іменинами Варвари / фото bipbap.ru

Поздравления, Варвара,

В именинный день тебе.

Пусть Святая помогает

Мудрой быть лишь по судьбе.

Пусть она тебя хранит

От обид и горя,

Дарит силы и любовь,

Отведет все хвори.

С гордостью всегда носи

Имя столь прекрасное.

Пусть искрятся только счастьем

Очи твои ясные.

З іменинами Варвари привітання / фото pinterest.com

Ты красавица, Варвара,

Пусть звенит твой яркий смех!

Неземные твои чары

Очаровывают всех!

Будь Варварою хранима,

Что на небесах живет!

И люби, и будь любима,

Пусть душа твоя поет!

Пусть Варварушка святая

Веру в сердце укрепит,

От греха оберегает,

От злодеев защитит.

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Автор: Катерина Пулатова