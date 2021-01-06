У ніч на Різдво традиційно дівчата, вдаючись до ворожби, намагаються передбачити свою долю.

Різдво Христове – одне з головних релігійних свят. Християни східного обряду святкують його традиційно 7 січня.

Читайте такожХристос народився: привітання з Різдвом у віршах та картинкахРіздвяний період загалом насичений різними обрядами та ритуалами. Так, з нагоди світлого й радісного свята віряни накривають багатий стіл. З появою на небі першої зірки 6 січня весь християнський світ величає народження Ісуса, співаючи колядки.

Однак є й інші традиції, які не схвалює церква. Йдеться, зокрема, про ворожіння, адже різдвяна ніч вважається магічною й багато хто прагне зазирнути в майбутнє і дізнатися свою долю. Найчастіше до такого засобу вдаються дівчата, аби з’ясувати, чи вийдуть заміж, та ім’я майбутнього нареченого.

Найпопулярніші ворожіння на Різдво

Ворожіння на яблуках

Після різдвяної вечері слід узяти яблуко і розрізати його навпіл. Якщо всередині виявляється зірочка правильної форми з кісточок, то наступний рік для того, хто ворожить, буде дуже щасливим.

Ворожіння на любовне сновидіння

Перед сном дівчині необхідно з’їсти що-небудь солоне і в жодному разі не запивати водою. Лягаючи спати, потрібно промовити: "Суджений, ряджений, прийди до мене і дай мені напитися". Згідно з повір’ям, хто прийде напоїти, за того дівчина й вийде заміж.

Друге ворожіння на сновидіння

Для цього знадобиться миска з водою і невелика дерев’яна паличка. Перед сном треба покласти паличку у воду, поставити під ліжко і промовити: "Суджений, прийди мене через місток перевести". Хто прийде вночі, той і буде вашим коханим.

Ворожіння з гребінцем

Дівчина має покласти під подушку гребінець, примовляючи: "Суджений-ряджений, причеши мені голову". Суджений уві сні має їй розчесати волосся.

Ворожіння з чобітком

Дівчата по черзі кидають валянок (чобіт, туфельку) на дорогу і за напрямом "носка" валянка дізнаються бік, в яку вийдуть заміж.

Ворожіння на сірниках

З боків сірникової коробки вставляються два сірники і підпалюють. Якщо згорілі головки будуть звернені одна до одної – значить "загадані" хлопець і дівчина будуть разом.

Ворожіння на бажання

Для цього потрібна кішка. Слід загадати бажання і покликати кішку. Якщо вона переступить поріг кімнати лівою лапою, бажання здійсниться. Якщо правою – не судилося.

Оклик перехожих

Дівчина повинна вийти опівночі на вулицю й запитати ім'я у першого зустрічного. Саме так зватимуть її судженого, точно так само він буде гарним і багатим.

Ворожіння на картах

Перед сном дівчина має покласти під подушку чотирьох королів і кажуть: "Хто мій суджений, хто мій ряджений, той хай присниться мені уві сні". Якщо присниться піковий король – наречений буде старим і ревнивцем, король червоний означає молодого і багатого, хрестовий – чекай сватів від військового або бізнесмена, а бубновий – від бажаного.

Ворожіння на голці

Взяти дві голки. Спочатку змастити вушко голки воском, потім опустити в ємність з чистою водою. Залежно від того, як будуть ці голки опускатися, таким і буде передбачення:

якщо голки швидко пішло на дно – зовсім скоро збудуться ваші бажання;

впали на дно одна на одну – не за горами чисте й світле кохання;

якщо голки впали на різні краї ємності – чекайте невдачі та розлуку.

Ворожіння на дзеркалах

Для ворожіння беруться два дзеркала (великих і за можливості рівної величини), встановлюються один напроти одного і висвітлюються двома свічками, щоб вийшов довгий коридор, осяяний вогнями. У кімнаті не повинно бути жодної іншої людини чи тварини.

У кінці утвориться коридор між двома дзеркалами і має з’явитися суджений. Щоправда, іноді можна побачити не тільки судженого, а й всяку нечисть.

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Автор: УНІАН