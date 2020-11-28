Сьогодні в Україні пройдуть заходи вшанування пам'яті людей, що померли під час Голодоморів 1932-33 років.

Сьогодні в Україні будуть проведені скорботні заходи з вшанування пам'яті жертв Голодоморів 20 століття, організованих Радянською владою.

Історія Дня пам'яті жертв Голодомору

День пам'яті жертв Голодомору проводиться щорічно в четверту суботу листопада, що цього року припадає на 28 число. Вперше вшановувати пам'ять загиблих почали в 1998 році з указом Леоніда Кучми. Сучасну назву і дату дня визначив указ Віктора Ющенка в травні 2007 року.

Голодомор 1930-1933 років

На початку 20 століття Україна пережила три Голодомори: 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років. Найбільш трагічним з них виявився голод 32-33 років, що був організований радянською владою під час сталінських репресій. Керівництво Радянського Союзу довгий час приховувало факт смерті українців від штучного голоду. Лише після оголошення незалежності України почалося розслідування масштабів Голодомору. За різними оцінками, від 4,5 до 10 мільйонів українців померли під час жахливих подій 1932-1933 років.

Вшанування пам'яті жертв Голодомору 28 листопада

Щороку в Києві та інших містах проводяться різні заходи для вшанування загиблих українців. Найбільш поширеною є акція "Запали свічку" - на підвіконня ставлять запалену свічку на згадку про жертв голоду. Долучитися до цієї акції може кожен українець. Окрім того, свічки традиційно запалюють на центральних площах міст та біля міських пам'ятників жертв Голодомору.



В церквах цього дня проводяться поминальні богослужіння, де померлих вшановують молитвами. О 16 годині оголошується всеукраїнська хвилина мовчання. Основні жалобні заходи проводяться в Київському музеї "Меморіалі пам'яті жертв голодоморів в Україні". У церемоніальних заходах беруть участь перші особи держави, урядовці, громадські діячі.

У Києві цього року 28 листопада обмежать розважальні заходи і приспустять державні прапори. Через пандемію коронавірусу більшість інформаційних заходів будуть проведені в режимі онлайн. В школах та інших освітніх заходах будуть проведені тематичні уроки про Голодомор 32-33 років.

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Автор: Катерина Пулатова