Наприкінці листопада Україна згадуватиме загиблих від штучного голоду, організованого радянською владою в XX столітті.

День пам’яті жертв голодоморів – щорічний національний пам’ятний день в Україні. Жалобна дата традиційно припадає на кінець листопада.

Коли День пам’яті жертв голодоморів у 2020 році – дата

Кожного року в Україні прийнято вшановувати пам’ять загиблих від штучного голоду, організованого радянською владою в XX столітті.

Читайте такожКураторка проекту про Голодомор Лариса Артеменко: Голодомору в Україні передували тисячі повстань. Рух опору та боротьба за незалежність були вбиті саме голодомЗгадувати жертв голодомору на офіційному рівні вперше запропонував своїм указом другий президент України Леонід Кучма в листопаді 1998 року. Називалася жалобна дата Днем пам’яті жертв Голодомору. У 2000 році назву було змінено на День пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій. Указом третього президента Віктора Ющенка від 21 травня 2007 він став називатися День пам'яті жертв голодоморів.

На підставі президентських указів День пам’яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада. Таким чином, цього року пам’ять загиблих від штучного голоду Україна вшановуватиме 28 листопада.

Голодомор 1932-33 років

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, серед найбільш трагічних сторінок історії українського народу особливо сумне місце займає Голодомор 1932-1933 років. За різними даними, у 1932-1933 роках від голоду загинуло від 4,5 до 10 мільйонів людей.

Голодомору передувала насильницька колективізація сільських господарств, "розкуркулення" селян, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі. Тож, українські селяни стали наступними жертвами сталінського режиму після тотальних репресій щодо української інтелігенції та духівництва.

Керівництво Радянського Союзу, маючи намір знищити частину українців, офіційно заперечувало факт масової смертності в Україні від голоду в 1932–1933 роках. Тільки з відновленням державної незалежності український народ зміг зірвати табу з теми Голодомору та жорстокого вбивства радянською владою мільйонів українців.

У 2008 році, до 75-х роковин Голодомору, під керівництвом Українського інституту національної пам’яті була створена Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр., що складається з 18 регіональних томів та одного зведеного. Цей список не є вичерпним, робота зі встановлення масштабів Голодомору все ще триває.

28 листопада 2006 року законом України Голодомор 1932−1933 років був визнаний геноцидом українського народу.

День пам’яті жертв голодоморів: жалобні заходи

У День пам’яті жертв голодоморів українців традиційно закликають вшанувати заморених голодом хвилиною мовчання або молитвою, відвідати поминальне богослужіння, згадуючи вбитих комуністичним тоталітарним режимом співвітчизників.

Читайте такожПерший у світі: в Києві відкрили пам'ятник полковнику УНР Петру Болбочану (фото)Традиційною скорботною акцією цього дня є "Запали свічку пам’яті". Долучитися до неї доволі просто – після загальнонаціональної хвилини мовчання достатньо запалити свічку на своєму вікні.

На згадку про мільйони українців, убитих радянською владою під час геноциду, свічки зазвичай запалюють на центральних площах міст, біля пам’ятників жертвам Голодомору, у храмах та в залі пам’яті Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" в Києві.

У столичному Музеї голодомору цього року можна буде ознайомитися з унікальними речами, що розповідають про родинні історії під час геноциду. Проект налічує, зокрема, 120 історій свідків Голодомору. Окрім того, проект містить 4 експлейнери, які розповідають: "Що таке Голодомор", "Міфи про Голодомор" "Як Голодомор впливає на Україну сьогодні?", "Голодомор у світовому контексті".

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Автор: Аліна Вишневська