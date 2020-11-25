Цієї суботи о 16:00 Київ вшанує хвилиною мовчання пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.

У День пам’яті жертв голодоморів у Києві приспустять державні прапори, буде обмежено проведення розважальних заходів.

Про це повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації.

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Як зазначається, у четверту суботу листопада у столиці відбуватимуться скорботні молитви, церемонії покладання квітів і встановлення лампадок. Зокрема, на території Національного музею «Меморіал жертв Голодомору» (вул. Лаврська, 3), до Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років на Михайлівській площі та інших пам’ятних місцях.

О 16:00 Київ вшанує хвилиною мовчання пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу – та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.

Кияни також долучаться до загальноукраїнської акції «Запали свічку».

В онлайн-форматі та соціальних мережах триватимуть інформаційні, просвітницькі та інші тематичні заходи під загальним гаслом «Збережи пам’ять. Збережи правду». Тематичні уроки, виховні години, лекції, меморіальні заходи, книжкові та фотовиставки пройдуть і в освітніх закладах Києва.

До 6 грудня в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва організовано книжкову виставку «Трагедія незнищеної волі».

27 листопада в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» відбудеться захід із вшанування пам’яті жертв голодоморів із демонстрацією фільму та лекцією Юрія Граждана.

Також в онлайн форматі на вебсайті Державного архіву м. Києва можна ознайомитись із архівними документами «До роковин вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні».

Голодомор 1932-33 років

У ХХ сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Утім, серед найбільш трагічних сторінок історії українського народу особливо сумне місце займає Голодомор 1932-1933 років. За різними даними, у 1932-1933 роках від голоду загинуло від 4,5 до 10 мільйонів людей.

Голодомору передувала насильницька колективізація сільських господарств, "розкуркулення" селян, хлібозаготівельна кампанія, масовий терор на селі. Тож, українські селяни стали наступними жертвами сталінського режиму після тотальних репресій щодо української інтелігенції та духівництва.

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Автор: Інна Андаліцька