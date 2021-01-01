У православ'ї іменини - це особливий день шанування святих і великомучеників з певними іменами. Тезки святих в день іменин святкують свій духовний день народження і звертаються з молитвою до свого покровителя. Серед віруючих батьків заведено давати імена дітям відповідно до церковного календаря. Ім'я дитині обирають зі списку іменин за день, коли народився малюк. Так у новонародженого з'явиться Ангел-хранитель, який захистить його від бід і нещасть.
Чоловічі іменини 1 січня
Григорій: від давньогрецького слова грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".
Ілля: походить від давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".
Тимофій: утворено від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".
Жіночі іменини 1 січня
Аглая: форма давньогрецького імені Аглаіа - "Краса", "блиск", "радість".
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