Сьогодні в православному календарі позначені 3 чоловічих і 1 жіночі іменини.

У православ'ї іменини - це особливий день шанування святих і великомучеників з певними іменами. Тезки святих в день іменин святкують свій духовний день народження і звертаються з молитвою до свого покровителя. Серед віруючих батьків заведено давати імена дітям відповідно до церковного календаря. Ім'я дитині обирають зі списку іменин за день, коли народився малюк. Так у новонародженого з'явиться Ангел-хранитель, який захистить його від бід і нещасть.

Чоловічі іменини 1 січня

Григорій: від давньогрецького слова грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".

Ілля: походить від давньоєврейського імені Еліяху - "мій Бог - Яхве".

Тимофій: утворено від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".

Жіночі іменини 1 січня

Аглая: форма давньогрецького імені Аглаіа - "Краса", "блиск", "радість".

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Автор: Катерина Пулатова