У православ'ї кожен день присвячується іменам певним святих і великомучеників, а люди, що носять їх імена, святкують свій День ангела. За церковною традицією батьки дають дитині одне з імен святих, яких вшановують в день народження малюка. Так у дитини з'явиться свій Ангел-хранитель і небесне заступництво.
Чоловічі іменини 10 грудня
Олексій: від давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Андрій: від давньогрецького імені Андреас, від андрос - "чоловік", "сміливий", "відважний".
Борис: форма старослов'янського імені Борислав - "борець", "славний у боротьбі".
Василь: від давньогрецького імені Басілейос - "царствений".
Володимир: походить від давньоруського імені Володимиръръ - "славний правитель", "володіє світом".
Вольдемар: утворено від німецьких слів: waltan- "панувати" і maren - "великий", тобто "великий володар", німецький аналог імені Володимир.
Всеволод: від давньоруського "всевладний".
Читайте такожРіздвяний пісь2020-2021: що не можна робити та їсти, харчування по дняхГавриїл: форма давньоєврейського імені Габріель - "Божий воїн".
Дем'ян: від давньогрецького дамазо - "приручати, підпорядковувати, упокорювати", або від богині родючості Дамії.
Дмитро: форма давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині родючості Деметрі", "землероб".
Іван, Ян: форми давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Роман: походить від латинського слова romanus - "Римський", "з Риму", "римлянин".
Серафим: форма латинського імені Seraphinus, від давньоєврейського слова срафім - "вогненний".
Федір, Теодор: походять від грецьких імен Теодорос і Феодорос - "дарований Богом", "Божий дар".
Як: від давньоєврейського імені Яакоб - "тримається за п'яту".
Жіночі іменини 10 грудня
Фекла: походить від давньогрецького імені Теоклея - "славне божество".
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