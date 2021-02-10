За церковною традицією кожен день у році присвячений шануванню пам'яті мучеників і святих. Тезки святих святкують свої іменини в той день вшанування свого святого, який найближче до Дня народження. Вважається, що в День ангела наш однойменний покровитель дивиться за нами з небес і відповідає на молитви.
Чоловічі іменини 10 лютого
Варфоломій: походить від імені Бартоломайос, давньогрецької форми арамейського імені Бар-Талмай - "син Талмая".
Володимир: утворено від давньоруського імені Володимиръръ, що складається зі слів володѣти - "володіти" і "мир", тобто "володар світу".
Вольдемар: від німецьких слів: waltan- "управляти", "панувати" і maren - "відомий", "великий", німецький аналог імені Володимир.
Георгій, Єгор: форми давньогрецького імені Георгіос, від слова георгос - "землероб", "обробляє землю".
Гнат: утворено від римського родового імені Egnatius, від латинського ignis - "вогонь".
Леонтій: форма давньогрецького імені Леонтіос, від слова леонтейос - "левиний".
Федір, Теодор: походить від грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".
Жіночі іменини 10 лютого
Ольга: від давньоскандинавського імені Hélga - "свята", "священна", "мудра", "світла", "ясна", "фатальна" - давньослов'янське ім'я, що походить від імен Вольга, Волх - "сонячна", "хороша", "значуща", "велика".
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