Сьогодні відзначаються іменини 9 чоловічих і 1 жіночого імені.

За церковною традицією кожен день у році присвячений шануванню пам'яті мучеників і святих. Тезки святих святкують свої іменини в той день вшанування свого святого, який найближче до Дня народження. Вважається, що в День ангела наш однойменний покровитель дивиться за нами з небес і відповідає на молитви.

Чоловічі іменини 10 лютого

Варфоломій: походить від імені Бартоломайос, давньогрецької форми арамейського імені Бар-Талмай - "син Талмая".

Володимир: утворено від давньоруського імені Володимиръръ, що складається зі слів володѣти - "володіти" і "мир", тобто "володар світу".

Вольдемар: від німецьких слів: waltan- "управляти", "панувати" і maren - "відомий", "великий", німецький аналог імені Володимир.

Георгій, Єгор: форми давньогрецького імені Георгіос, від слова георгос - "землероб", "обробляє землю".

Гнат: утворено від римського родового імені Egnatius, від латинського ignis - "вогонь".

Леонтій: форма давньогрецького імені Леонтіос, від слова леонтейос - "левиний".

Федір, Теодор: походить від грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".

Жіночі іменини 10 лютого

Ольга: від давньоскандинавського імені Hélga - "свята", "священна", "мудра", "світла", "ясна", "фатальна" - давньослов'янське ім'я, що походить від імен Вольга, Волх - "сонячна", "хороша", "значуща", "велика".

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Автор: Катерина Пулатова