Сьогодні свої іменини відзначають володарі 8 чоловічих і 1 жіночого імені.

У православ'ї кожен день в році присвячений певним іменам святих, яких шанує церква. Іменини - це день пам'яті святого, ім'я якого отримав християнин при народженні. У день іменин заведено звертатися з молитвою за здоров'я до свого покровителя і поставити свічку в церкві біля його ікони. Раз на рік віруючі відзначають День ангела - в той день іменин свого імені, який найближче до дати народження людини. У цей день встановлюється духовний зв'язок між християнином і його однойменним покровителем. Календар православних святців від УНІАН підкаже, кого сьогодні варто привітати з іменинами і яким ім'ям назвати дитину.

Чоловічі іменини 10 січня

Олександр: від давньогрецького імені Александрос: алекс - "захищати" і андрос - "чоловік", "людина".

Аркадій: від давньогрецького імені Аркадіос, що перекладається як "аркадець", "житель Аркадії", "щасливий", "блаженний", або від грецького слова "аркадос" - "пастух".

Юхим: походить від давньогрецького імені Еутюміос, від грецького слова еутюмос - "доброзичливий", "прихильний".

Гнат: від римського родового імені Egnatius, що походить від латинського ignis - "вогонь".

Леонід: утворено від давньогрецького імені Леонідас - "подібний леву", "нащадок лева", "син лева".

Микола: форма давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Петро: походить від давньогрецького імені Петрос - "твердий", "камінь", "надійний".

Симон: у перекладі з давньоєврейської мови - "Бог почув".

Жіночі іменини 10 січня

Агата: жіночий варіант чоловічого імені Агапій, від грецького слова агапе - "любов".

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Автор: Катерина Пулатова