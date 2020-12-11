Сьогодні в церковному календарі значаться 20 чоловічих і 3 жіночих іменин.

Іменини - це пам'ятний день, коли заведено вшановувати пам'ять того святого, чиє ім'я отримала людина при народженні. Православна церква відзначає іменини кожен день. У церковному календарі позначаються імена всіх святих і мучеників, яких згадують віруючі в цей день. Відзначати День ангела прийнято раз на рік в той день вшанування святого, який найближче до дня народження. Доброю традицією також вважається дати ім'я новонародженому зі списку іменин за день, коли народився малюк.

Чоловічі іменини 11 грудня

Олексій: форма давньогрецького імені Алексіос - "захисник".

Андрій: від давньогрецького імені Андреас - "чоловік", "людина"," сміливий", "відважний".

Василь: форма давньогрецького імені Басілейос - "царствений".

Григорій: від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".

Данило: походить від давньоєврейського імені Данійель - "Бог мій суддя".

Іван, Ян: форми давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Костянтин: походить від латинського слова constans - "постійний", "стійкий".

Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Павла: від римського родового імені Paulus - "скромний", "молодший".

Петро: походить від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".

Рафаель: форма давньоєврейського імені Рефаель - "Бог зцілив".

Серафим: варіант латинського імені Seraphinus, від давньоєврейського слова срафім - "вогненний".

Сергій: від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".

Степан: походить від давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "корона".

Тимофій: від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".

Федір, Теодор: сучасні форми грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".

Фома: форма імені Томас, від давньоєврейського теом - "близнюк".

Харитон: від давньогрецького імені Харитон - "краса"," радість","милість".

Жіночі іменини 11 грудня

Онисія: форма чоловічого імені Анісій, від давньогрецького імені Анюсіос - "виконання", "завершення".

Ганна: від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".

Парасковія: від давньогрецького імені Параскеве - "очікування", "приготування", "переддень суботи".

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Автор: Катерина Пулатова