Іменини - це пам'ятний день, коли заведено вшановувати пам'ять того святого, чиє ім'я отримала людина при народженні. Православна церква відзначає іменини кожен день. У церковному календарі позначаються імена всіх святих і мучеників, яких згадують віруючі в цей день. Відзначати День ангела прийнято раз на рік в той день вшанування святого, який найближче до дня народження. Доброю традицією також вважається дати ім'я новонародженому зі списку іменин за день, коли народився малюк.
Чоловічі іменини 11 грудня
Олексій: форма давньогрецького імені Алексіос - "захисник".
Андрій: від давньогрецького імені Андреас - "чоловік", "людина"," сміливий", "відважний".
Василь: форма давньогрецького імені Басілейос - "царствений".
Григорій: від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".
Данило: походить від давньоєврейського імені Данійель - "Бог мій суддя".
Іван, Ян: форми давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Костянтин: походить від латинського слова constans - "постійний", "стійкий".
Микола: утворено від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Павла: від римського родового імені Paulus - "скромний", "молодший".
Петро: походить від давньогрецького імені Петрос - "камінь", "твердий", "надійний".
Рафаель: форма давньоєврейського імені Рефаель - "Бог зцілив".
Серафим: варіант латинського імені Seraphinus, від давньоєврейського слова срафім - "вогненний".
Сергій: від римського родового імені Sergius - "знатний", "високий".
Степан: походить від давньогрецького імені Стефанос - "вінок", "корона".
Тимофій: від грецького імені Тімотеос - "шануючий Бога".
Федір, Теодор: сучасні форми грецького імені Теодорос (Феодорос) - "дарований Богом", "Божий дар".
Фома: форма імені Томас, від давньоєврейського теом - "близнюк".
Харитон: від давньогрецького імені Харитон - "краса"," радість","милість".
Жіночі іменини 11 грудня
Онисія: форма чоловічого імені Анісій, від давньогрецького імені Анюсіос - "виконання", "завершення".
Ганна: від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".
Парасковія: від давньогрецького імені Параскеве - "очікування", "приготування", "переддень суботи".
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