Іменини - це день шанування святого, чиє ім'я отримала людина від батьків. При народженні дітей часто нарікають церковними іменами зі списку святців. У святцях позначені імена всіх святих, яких шанує церква в певні дні. Зі списку іменин за день народження малюка батьки вибирають ім'я дитині. Так у новонародженого з'явиться Ангел-хранитель, який буде захищати його від нещасть.
Чоловічі іменини 11 січня
Веніамін: утворено від давньоєврейського імені Біньямін - "син правої руки".
Георгій, Єгор: походить від давньогрецького імені Георгіос, від слова георгос - "землероб", "обробляє землю".
Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".
Лаврентій: від римського родового імені Laurentius - "житель міста Лаврент".
Марк: утворено від грецького імені Маркос, що походить від латинського слова marcus - "молоток" від французького marquis - "маркіз".
Жіночі іменини 11 січня
Агрипина: жіноча форма імені Агриппин, від римського родового імені Agrippa, що складається зі слів агріос - "дикий" і хіппос - "кінь".
Ганна: від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".
Варвара: походить від давньогрецького імені Барбара, від слова барбарос - "не грек", "чужоземний", "грубий", "жорстокий".
Євдокія: утворено від давньогрецького імені Еудокіа - "благовоління".
Єфросинія: форма давньогрецького імені Еуфросюне - "веселощі", "радість".
Мотрона: від латинського matrona - "матрона", "поважна заміжня жінка".
Наталія: від латинського словосполучення Natalis Domini - "народження", "Різдво", "Різдвяна", "рідна".
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