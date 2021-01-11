Іменини-це день духовної близькості зі своїм святим.

Іменини - це день шанування святого, чиє ім'я отримала людина від батьків. При народженні дітей часто нарікають церковними іменами зі списку святців. У святцях позначені імена всіх святих, яких шанує церква в певні дні. Зі списку іменин за день народження малюка батьки вибирають ім'я дитині. Так у новонародженого з'явиться Ангел-хранитель, який буде захищати його від нещасть.

Чоловічі іменини 11 січня

Веніамін: утворено від давньоєврейського імені Біньямін - "син правої руки".

Георгій, Єгор: походить від давньогрецького імені Георгіос, від слова георгос - "землероб", "обробляє землю".

Іван, Ян: сучасні варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", від давньоіудейського імені Іоанн - "помилуваний Богом".

Лаврентій: від римського родового імені Laurentius - "житель міста Лаврент".

Марк: утворено від грецького імені Маркос, що походить від латинського слова marcus - "молоток" від французького marquis - "маркіз".

Жіночі іменини 11 січня

Агрипина: жіноча форма імені Агриппин, від римського родового імені Agrippa, що складається зі слів агріос - "дикий" і хіппос - "кінь".

Ганна: від давньоєврейського імені Ханна - "милість", "благодать", "сила", "хоробрість".

Варвара: походить від давньогрецького імені Барбара, від слова барбарос - "не грек", "чужоземний", "грубий", "жорстокий".

Євдокія: утворено від давньогрецького імені Еудокіа - "благовоління".

Єфросинія: форма давньогрецького імені Еуфросюне - "веселощі", "радість".

Мотрона: від латинського matrona - "матрона", "поважна заміжня жінка".

Наталія: від латинського словосполучення Natalis Domini - "народження", "Різдво", "Різдвяна", "рідна".

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Автор: Катерина Пулатова