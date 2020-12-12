У православ'ї кожен день року присвячений іменам деяких святих, яких вшановують віруючі. Всі дні іменин позначаються в церковному календарі, з якого батьки вибирають ім'я для дитини. Дітей заведено називати одним з імен святих, кого вшановує церква в день, коли народився малюк. Тезки святих в дату іменин святкують свій День ангела і встановлюють особливий зв'язок зі своїм Небесним покровителем.
Сьогодні в списку іменин позначено 6 чоловічих імен. Серед них ви можете вибрати ім'я для хлопчика, народженого 12 грудня.
Чоловічі іменини 12 грудня
Акакій: форма давньогрецького імені Акакіос - "незлобивий, що не робить зла".
Данило: походить від давньоєврейського імені Данійель - "Бог мій суддя".
Денис: від давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".
Іван, Ян: варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий". від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Микола: утворено давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
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