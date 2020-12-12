Сьогодні відзначаються іменини 6 чоловічих імен.

У православ'ї кожен день року присвячений іменам деяких святих, яких вшановують віруючі. Всі дні іменин позначаються в церковному календарі, з якого батьки вибирають ім'я для дитини. Дітей заведено називати одним з імен святих, кого вшановує церква в день, коли народився малюк. Тезки святих в дату іменин святкують свій День ангела і встановлюють особливий зв'язок зі своїм Небесним покровителем.

Сьогодні в списку іменин позначено 6 чоловічих імен. Серед них ви можете вибрати ім'я для хлопчика, народженого 12 грудня.

Чоловічі іменини 12 грудня

Акакій: форма давньогрецького імені Акакіос - "незлобивий, що не робить зла".

Данило: походить від давньоєврейського імені Данійель - "Бог мій суддя".

Денис: від давньогрецького імені Діонісіос - "належить богу Діонісу".

Іван, Ян: варіанти давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий". від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Микола: утворено давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

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Автор: Катерина Пулатова