Сьогодні православна церква відзначає 2 чоловічих іменин.

Церква традиційно кожен день вшановує деяких святих, а названі їхніми іменами люди відзначають свої іменини. Іменини - це день церковної пам'яті святого, ім'я якого людина носить. У цей день прийнято звертатися з молитвою до свого небесного тезки і просити у нього здоров'я. Деякі батьки вважають за краще називати дітей ім'ям одного зі святих, які шануються в день народження малюка. Так у дитини з'явиться священне небесне заступництво.

Чоловічі іменини 14 грудня

Антон: форма римського родового імені Antonius, що походить від давньогрецького антао - "зустрічатися", "стикатися", "вступати в бій", "змагатися", або від слова антос - "квітка".

Дмитро: від давньогрецького імені Деметріос- "присвячений богині родючості Деметрі", "землероб".

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Автор: Катерина Пулатова